Khmara u kërkon partnerëve të E5-së 10% të rezervave të raketave interceptuese për Patriot dhe IRIS-T
Ministri ukrainas i Mbrojtjes u ka kërkuar partnerëve të grupit E5 që t'i japin Ukrainës tani 10% të rezervave të tyre të raketave interceptuese për sistemet Patriot dhe IRIS-T, në këmbim të furnizimeve të ardhshme që vendi i ka tashmë të kontraktuara.
Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Jevhenij Khmara, u është drejtuar përfaqësuesve të departamenteve të mbrojtjes të vendeve të grupit E5 — Gjermanisë, Britanisë, Francës, Polonisë dhe Italisë — dhe u ka paraqitur atyre prioritetet kritike të mbështetjes për Ukrainën, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës.
Në bisedë morën pjesë edhe komisari evropian për Mbrojtjen dhe Hapësirën, Andrius Kubilius, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, dhe zëvendëssekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska.
Khmara i informoi partnerët se prioriteti kyç i mbështetjes është forcimi urgjent i mbrojtjes ajrore dhe financimi në kohë i prodhimit vendas të sistemeve pa pilot (dronëve). Sipas tij, nevojiten vendime që e forcojnë mbrojtjen që tani dhe, njëkohësisht, i lejojnë Ukrainës planifikimin e mbrojtjes për vitin e ardhshëm.
Meqë Ukraina i ka tashmë kontratat për furnizimet e ardhshme të raketave interceptuese, Khmara u propozoi partnerëve një mekanizëm shkëmbimi: ata të japin tani një pjesë të raketave nga rezervat ekzistuese, në këmbim të furnizimeve të ardhshme që do t’i vijnë Ukrainës më vonë.
Ai bëri thirrje që të shqyrtohet mundësia e transferimit në Ukrainë të 10% të rezervave ekzistuese të interceptuesve përkatës, veçanërisht të raketave për sistemet Patriot dhe IRIS-T, të cilat Ukraina i kontrakton me fonde të kredisë së BE-së. Një vendim i tillë, theksoi ai, do të lejonte forcimin e shpejtë të mbrojtjes së qyteteve ukrainase dhe do të bëhej shembull edhe për partnerët e tjerë.
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