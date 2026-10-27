🌤️
Tiranë 10°C · Kryesisht kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 101.38 ▼0.37%
ARI 4,028 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $79,976 ▼ -0.71% ETH $2,313 ▼ -1.38% XRP $1.2910 ▼ -0.78% SOL $100.3300 ▼ -1.34%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.38 ▼0.37 % ARI 4,028 ▼0.26 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.38 ▼0.37 % ARI 4,028 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
27 Tet 2026
Breaking
Kamberi: Lista Studentore që mposhti Vuçiqin duhet ta pranojë realitetin e Kosovës së pavarur Pizza Fan: lirohen me kushte pesë të akuzuarit e parë, garanci prej 5 mijë eurosh AFA përgëzon shqiptarët e Luginës për dy ulëse në Kuvendin e Serbisë Khmara u kërkon partnerëve të E5-së 10% të rezervave të raketave interceptuese për Patriot dhe IRIS-T Vuçiç për hyrjen në Informer: dhunë e paprecedentë, BE-ja dhe shoqatat e gazetarëve heshtin
Menu
Kosova

AFA përgëzon shqiptarët e Luginës për dy ulëse në Kuvendin e Serbisë

· 2 min lexim

AFA përshëndet përfaqësuesit shqiptarë për sigurimin e dy ulëseve në Kuvendin e Serbisë.

Organizata “Albanians for America” (AFA) ka përgëzuar përfaqësuesit politikë shqiptarë nga Lugina e Preshevës për sigurimin e pritshëm të dy ulëseve në Kuvendin e Serbisë, duke e cilësuar këtë një arritje të rëndësishme për përfaqësimin politik të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Sipas AFA-së, ky zhvillim krijon mundësi për fuqizimin e zërit të komunitetit shqiptar në institucionet e Serbisë dhe për avancimin e kërkesave të kahershme për të drejta të barabarta, përfaqësim politik, zhvillim ekonomik dhe përfundimin e praktikave diskriminuese.

Duke komentuar zhvillimet e përgjithshme zgjedhore në Serbi, organizata ka vlerësuar se kalimi nga protestat e vazhdueshme në rrugë drejt ndryshimeve përmes zgjedhjeve dëshmon fuqinë e pjesëmarrjes qytetare dhe veprimit kolektiv. Megjithatë, ajo ka theksuar se ndryshimi i udhëheqjes politike nuk nënkupton domosdoshmërisht ndryshim të drejtimit politik.

AFA ka vlerësuar se Serbia ka mundësi të largohet nga politikat nacionaliste dhe antagonizmi rajonal, të lidhura me periudhën e Sllobodan Millosheviqit dhe të vazhduara nën udhëheqjen e Aleksandar Vuçiqit. Megjithatë, retorika shqetësuese pas zgjedhjeve, sipas organizatës, ngre pikëpyetje nëse ky tranzicion politik do të sjellë një shkëputje të vërtetë nga e kaluara.

Përparimi i mirëfilltë demokratik, sipas AFA-së, duhet të matet jo vetëm përmes rezultateve zgjedhore, por edhe përmes angazhimeve konkrete për të drejtat e pakicave, respektimin e sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës, llogaridhënien dhe marrëdhëniet konstruktive me vendet fqinje.

Organizata ka shprehur shpresën që ky moment të shënojë fillimin e një kapitulli të ri, në të cilin Serbia do të përqafojë llogaridhënien demokratike, do t’i trajtojë ankesat e kahershme të komunitetit shqiptar dhe do të bëhet partnere e përgjegjshme dhe konstruktive në Ballkanin Perëndimor.

“Ndryshimi politik krijon një mundësi. Respektimi i të drejtave, pajtimi dhe udhëheqja e përgjegjshme do të përcaktojnë nëse kjo mundësi do të sjellë përparim të qëndrueshëm”, thuhet në reagimin e AFA-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu