AFA përgëzon shqiptarët e Luginës për dy ulëse në Kuvendin e Serbisë
AFA përshëndet përfaqësuesit shqiptarë për sigurimin e dy ulëseve në Kuvendin e Serbisë.
Organizata “Albanians for America” (AFA) ka përgëzuar përfaqësuesit politikë shqiptarë nga Lugina e Preshevës për sigurimin e pritshëm të dy ulëseve në Kuvendin e Serbisë, duke e cilësuar këtë një arritje të rëndësishme për përfaqësimin politik të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.
Sipas AFA-së, ky zhvillim krijon mundësi për fuqizimin e zërit të komunitetit shqiptar në institucionet e Serbisë dhe për avancimin e kërkesave të kahershme për të drejta të barabarta, përfaqësim politik, zhvillim ekonomik dhe përfundimin e praktikave diskriminuese.
Duke komentuar zhvillimet e përgjithshme zgjedhore në Serbi, organizata ka vlerësuar se kalimi nga protestat e vazhdueshme në rrugë drejt ndryshimeve përmes zgjedhjeve dëshmon fuqinë e pjesëmarrjes qytetare dhe veprimit kolektiv. Megjithatë, ajo ka theksuar se ndryshimi i udhëheqjes politike nuk nënkupton domosdoshmërisht ndryshim të drejtimit politik.
AFA ka vlerësuar se Serbia ka mundësi të largohet nga politikat nacionaliste dhe antagonizmi rajonal, të lidhura me periudhën e Sllobodan Millosheviqit dhe të vazhduara nën udhëheqjen e Aleksandar Vuçiqit. Megjithatë, retorika shqetësuese pas zgjedhjeve, sipas organizatës, ngre pikëpyetje nëse ky tranzicion politik do të sjellë një shkëputje të vërtetë nga e kaluara.
Përparimi i mirëfilltë demokratik, sipas AFA-së, duhet të matet jo vetëm përmes rezultateve zgjedhore, por edhe përmes angazhimeve konkrete për të drejtat e pakicave, respektimin e sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës, llogaridhënien dhe marrëdhëniet konstruktive me vendet fqinje.
Organizata ka shprehur shpresën që ky moment të shënojë fillimin e një kapitulli të ri, në të cilin Serbia do të përqafojë llogaridhënien demokratike, do t’i trajtojë ankesat e kahershme të komunitetit shqiptar dhe do të bëhet partnere e përgjegjshme dhe konstruktive në Ballkanin Perëndimor.
“Ndryshimi politik krijon një mundësi. Respektimi i të drejtave, pajtimi dhe udhëheqja e përgjegjshme do të përcaktojnë nëse kjo mundësi do të sjellë përparim të qëndrueshëm”, thuhet në reagimin e AFA-së.
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