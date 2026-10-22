Trump shkon në Iowa për të mbrojtur republikanët në një bastion që po lëkundet
Trump mban të enjten një tubim në Sioux City të Iowa-s, ku republikanët mbrojnë një vend në Senat, tri distrikte në Dhomën e Përfaqësuesve dhe postin e guvernatorit, ndërsa rënia e mbështetjes për presidentin dhe shqetësimet për çmimet u kanë hapur rrugë demokratëve para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Presidenti Donald Trump shkon të enjten në Iowa, ku do të mbajë një tubim në Sioux City, siç njofton Reuters. Është një shtet që ai e fitoi me 13 pikë përqindjeje dy vjet më parë, por ku pozita e tij e dobësuar dhe ankthi i votuesve për politikat e tij i kanë komplikuar perspektivat e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit.
Republikanët atje mbrojnë një vend në Senat, tri distrikte në Dhomën e Përfaqësuesve dhe postin e guvernatorit, duke u dhënë demokratëve një mundësi pas vitesh përparimesh republikane. Humbjet në Iowa mund të ndihmojnë në vendosjen e kontrollit të Kongresit dhe të formësojnë dy vitet e fundit të Trump-it në detyrë.
Disa nga republikanët që Trump-i po ndihmon janë ndarë prej tij për luftën në Iran, ndërsa çmimet më të larta të karburantit dhe të ushqimeve i thellojnë shqetësimet. Deputetja Ashley Hinson, e përfshirë në një garë të ngushtë për Senatin kundër deputetit demokrat të shtetit Josh Turek, ka kërkuar një «fund të menjëhershëm» të luftës, duke thënë se banorët e Iowa-s nuk duhet të mbajnë çmime më të larta të karburantit apo të ushqimeve për shkak të saj, ndërsa deputetët Mariannette Miller-Meeks dhe Zach Nunn iu bashkuan demokratëve muajin e kaluar në votimin për të kufizuar kompetencat e Trump-it për luftën në Iran.
Në garën për guvernator, demokrati Rob Sand kryeson ndaj republikanit Zach Lahn në sondazhet e fundit, ndërsa demokratët po synojnë edhe një vend të hapur në Dhomën e Përfaqësuesve në distriktin e dytë kongresional të Iowa-s. Një sondazh i Marist-it këtë muaj gjeti se 42 për qind e votuesve të mundshëm thanë se financat e tyre ishin përkeqësuar gjatë vitit të kaluar, përfshirë më shumë se gjysmën e të pavarurve, ndërsa 35 për qind e shihnin votën e tyre si një votë kundër Trump-it, kundrejt 21 për qind që e shihnin si një votë për të. Një sondazh i Reuters/Ipsos, i publikuar të hënën, e vendosi miratimin për Trump-in në 31 për qind, nivelin më të ulët të secilit prej mandateve të tij, me 68 për qind që nuk e miratonin mënyrën se si ai e ka trajtuar ekonominë.
Iowa është pjesë e shtytjes së Trump-it në shtetet që republikanët zakonisht presin t’i fitojnë: ai bëri fushatë në Kansas të hënën për senatorin republikan Roger Marshall dhe udhëtoi në Karolinën e Jugut të mërkurën për të mbështetur senatoren republikane Darline Graham. Ai u ka kërkuar mbështetësve të votojnë sikur ai vetë të ishte në garë dhe është planifikuar të kthehet në Iowa më 1 nëntor, dy ditë para ditës së zgjedhjeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.