«Ramayana: Rise of a Legend» merr titullin zyrtar: Ranbir Kapoor si Lord Ram dhe Yash si Ravana në posterin e ri — premiera botërore më 6 nëntor
Titulli i pjesës së parë të epikës së Nitesh Tiwari-t u zbulua në ditëlindjen e Ranbir Kapoor, së bashku me një video prapaskenash "This Is Our Rama" — filmi del në kinema në Diwali, në hindisht dhe anglisht, në IMAX dhe 3D.
Më 28 shtator, në ditëlindjen e Ranbir Kapoor, prodhimi i epikës mitologjike më ambicioze të kinemasë indiane zbuloi identitetin zyrtar të pjesës së parë: “Ramayana: Rise of a Legend”, siç njofton Variety India. Lajmi u shoqërua me një poster të ri, të publikuar nga Sony Pictures, ku Kapoor shfaqet si Lord Ram përballë Yash si Ravana, me shënimin “Mankind’s greatest story comes to life” — “Historia më e madhe e njerëzimit vjen në jetë”.
Sipas Sony Pictures, filmi del në kinema në mbarë botën më 6 nëntor 2026, në kohën e festivalit Diwali, në hindisht dhe anglisht, në IMAX, 3D dhe formate të tjera premium. Shtëpia e prodhimit e paraqet si “përvojën më immersive 3D kinematografike ndonjëherë”, të filmuar enkas për IMAX.
“Ramayana: Rise of a Legend” është pjesa e parë e një përshtatjeje dy-pjesëshe të epikës së lashtë sanskrite, nën regjinë e Nitesh Tiwari-t, regjisorit të “Dangal”-it, dhe prodhuar nga Namit Malhotra. Në kast, përveç Kapoor dhe Yash, janë Sai Pallavi si Sita, Sunny Deol si Hanuman, Ravie Dubey si Lakshman dhe Arun Govil si mbreti Dasharath. Muzika është e Hans Zimmer dhe A.R. Rahman, fitues të Oscar-it, ndërsa efektet vizuale janë të kompanisë DNEG, që qëndron pas filmave si “Dune” dhe “Interstellar”.
Bashkë me posterin, krijuesit publikuan edhe një video prapaskenash, “This Is Our Rama: BTS”, ku Kapoor flet për transformimin e tij në rolin e Ramës. “Fuqia më e madhe e Lord Rama-s nuk është harku i tij, është Kshama — natyra e tij falëse, aftësia për të falur”, thotë ai në video, siç citon Variety India. “Ky nuk është një rol. Nuk është se më ofruan një film dhe roli ishte emocionues. Kjo është një përgjegjësi.” Pjesa e dytë e epikës pritet të pasojë në vitin 2027.
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