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26 Sht 2026
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U dëmtua ndaj Turqisë, Mbappe largohet nga grumbullimi i Francës

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Kylian Mbappé buzëqesh në postimin e tij në Instagram, duke u përpjekur t’i qetësojë tifozët e Real Madridit pas dëmtimit të pësuar ndaj Turqisë në Ligën e Kombeve – një dëmtim që e detyroi atë të largohej nga grumbullimi i Francës dhe të kthehej në Spanjë.

Sulmuesi shihet në dhomën e zhveshjes së Francës pas ndeshjes, krah për krah me shokët e tij të skuadrës, Camavinga dhe Güler.

Ja deklarata e Federatës Franceze të Futbollit: “Kylian Mbappé pësoi një dëmtim në gju gjatë aksionit që çoi te goli. Ai ka pësuar një dëmtim në tendinë dhe do të humbasë pjesën e mbetur të grumbullimit të kombëtares.”

Sulmuesi do t’u nënshtrohet të gjitha analizave të nevojshme në Madrid për të përcaktuar se kur mund të rikthehet në fushë.

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