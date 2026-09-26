Një prezantim i Warriors bind Steph Curryn të pranojë një shtesë kontrate historike
Golden State Warriors i ofruan Stephen Curry disa skenarë të ndryshëm për kontratën e re, duke shpjeguar rrugët e ndryshme të mundshme për të ruajtur konkurrencën e skuadrës dhe njëherësh për të siguruar ardhjen e yllit te rinovimi. Klubi ndërmendi një prezantim të hollësishëm për të bindur 12-herë All-Star-in që të nënshkruajë një marrëveshje dyvjeçare që konsiderohet historike për masën e saj.
Siç raporton Bleacher Report, Curry ka pranuar një shtesë dyvjeçare me vlerë 116 milionë dollarë. Në bisedime, Golden State paraqiti disa alternativa, përfshirë edhe opsionin për të ulur pak pagën nga maksimumi, çka do t’u jepte udhëheqësve më shumë hapësirë nën plafonin e pagave për të forcuar stafin përreth tij. Për vitin 2026-27 Curry figuron me një pagë prej 62.6 milionë dollarësh, ndërsa marrëveshja e re ka mesatare rreth 58 milionë dollarësh në vit.
Skuadra po përballet me vendime të rëndësishme të menaxhimit të kontratave: Jimmy Butler, Draymond Green dhe Brandin Podziemski kanë së bashku një “cap hold” prej rreth 124 milionë dollarësh për sezonin 2027-28, dhe mënyra sesi trajtohen këto kontrata do të ndikojë në sasinë e fondeve të disponueshme për verën e ardhshme. Në të njëjtën kohë, disa emra të mëdhenj mund të jenë në treg atëherë, pasi Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Karl-Anthony Towns, Kevin Durant dhe Rudy Gobert kanë opsione lojtari; Michael Porter Jr., Tyler Herro dhe RJ Barrett pritet të jenë agjentë të lirë të papenguar.
Që nga fitorja në Finalet e NBA 2022, Golden State ka munguar në play-off dy herë dhe nuk ka kaluar më tej raundit të dytë në dy nga sezonet kur është kualifikuar, ndërkohë që Curry, në moshën 38 vjeçare, vazhdon të luajë në një nivel të lartë megjithëse nuk është më në kulmin e karrierës. Organizata duket e vendosur të luftojë për të mbajtur konkurrencën dhe për t’i ofruar Curryt një skuadër sa më të fortë mbështetëse, sipas Bleacher Report.
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