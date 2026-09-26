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26 Sht 2026
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Nations Leagues/ Kosova bëhet gati për sfidën ndaj Austrisë!

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për sfidën

Dardanët kanë zhvilluar stërvitjen e fundit në Kosovë, para udhëtimit drejt Austrisë për sfidën e radhës.

Përfaqësuesja e Kosovës ka zhvilluar sot stërvitjen e radhës në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e nesërme kundër Austrisë në Vjenë.

Në seancën e sotme, Albian Hajdari dhe Edon Zhegrova u stërvitën të diferencuar nga pjesa tjetër e ekipit, duke zhvilluar vrapime të lehta për shkak të shqetësimeve nga ndeshja e kaluar. Pjesa tjetër e futbollistëve zhvilloi stërvitjen me intensitet të plotë dhe përkushtim maksimal.

Trajneri Franco Foda dhe stafi i tij u përqendruan në përgatitjet taktike, duke punuar me futbollistët në detajet e planit të lojës dhe mënyrën se si “Dardanët” synojnë ta përballojnë sfidën e nesërme.

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