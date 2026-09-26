Vladimir Guerrero Jr. kërkon falje për komentet rreth kontratës 14-vjeçare prej 500 milionë dollarësh me Blue Jays
Vladimir Guerrero Jr. ka kërkuar falje pas kritikave që nxiti nga komentet rreth kontratës së tij 14-vjeçare prej 500 milionë dollarësh me Toronto Blue Jays, të nënshkruara sezonin e kaluar. Lajmet erdhën ndërsa një sezon i vështirë 2026 përfundon për sulmuesin pesëmbëdhjetë herë All-Star.
Siç raporton Bleacher Report, në një intervistë me Veronica Batista në emisionin “Grandes Ligas” Guerrero tha se paga e madhe iu dha për atë që kishte arritur më parë, jo domosdoshmërisht për atë që do të bëjë në të ardhmen. Ai pohoi se ndonjëherë edhe vetë ndjehet sikur nuk po jep shumë, por theksoi se e vlerëson mbështetjen e tifozëve të vërtetë që kanë qëndruar pranë tij.
Kontrasti me vitin 2025 është i dukshëm: atë sezon Guerrero regjistroi .292 dhe një OPS .848, me 23 home run dhe 84 RBI gjatë kampionatit të rregullt, dhe shënoi performancë të shkëlqyer në playoff (8 home run, 17 RBI, mesatare .397 dhe OPS 1.289). Ndërsa në 2026 statistikat e tij ranë në nëntë home run, 56 RBI, mesatare .263 dhe OPS .695, ndërkohë që ai përballoi probleme shpine dhe të tendinave të muskujve, si dhe pësoi një goditje në kokë pas përplasjes me shortstopin e New York Yankees, George Lombard Jr.
Fillimisht Guerrero u mbrojt dhe tha se nuk pendonte ato fjalë, por më vonë ndryshoi qëndrim dhe kërkoi falje për mënyrën si u shpreh. Ekipi i Blue Jays pati një sezon të vështirë në 2026, por klubi dhe lojtarët shpresojnë se një sezon i ri, pavarësisht shqetësimeve për një mundshëm lockout, mund t’u japë mundësinë të rikthehen dhe të arrijnë potencialin e tyre.
Bleacher Report raporton se Guerrero ka shprehur pendesë për komentet dhe ka kërkuar falje ndaj atyre që u preken nga deklaratat e tij.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.