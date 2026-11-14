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Ukraina

Senatorët demokratë i urdhërojnë Musk-ut të ruajë dokumentet për kufizimet e Starlink-ut në Ukrainë

· 3 min lexim
Senatorët demokratë i urdhërojnë Musk-ut të ruajë dokumentet për kufizimet e Starlink-ut në Ukrainë
U.S. AIR FORCE ACADEMY, Colo. -- Tesla Inc. Chief Executive Officer Elon Musk speaks with Lt. Gen. Richard Clark, Superintendent of the U.S. Air Force Academy, during the Ira C. Eaker Distinguished Speaker Presentation in the Academy's Arnold Hall on April 7, 2022 in Colorado Springs, Colo. (U.S. Air Force photo by Trevor cokley)

Dy senatorë demokratë i kanë kërkuar Elon Musk-ut dhe kompanisë SpaceX të ruajnë të gjitha dokumentet dhe komunikimet lidhur me ndërprerjet e aksesit të Ukrainës në shërbimet satelitore Starlink dhe Starshield, duke i dhënë afat deri më 30 nëntor për të konfirmuar me shkrim se masa është zbatuar.

Senatorja Jeanne Shaheen, anëtarja më e lartë demokrate e Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, dhe senatori Chris Coons i dërguan të premten një letër drejtorit ekzekutiv të SpaceX, Elon Musk, siç njoftoi Komiteti i Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë. Kërkesa vjen pas ndërprerjeve të shërbimit në tetor dhe pas kufizimeve të reja të Starshield-it të raportuara më 12 nëntor përgjatë gjithë vijës së frontit dhe në territoret e pushtuara të Ukrainës.

Sipas letrës, të cilën e ka parë edhe The Wall Street Journal, kufizimet nga 13 deri më 24 tetor ndërprenë komunikimet e forcave ukrainase, përfshirë dronët interceptues që mbrojnë qendrat e banuara nga raketat dhe dronët rusë; në atë periudhë Rusia kreu gati 4.000 sulme ajrore ndaj Ukrainës. “Kufizimet e tetorit dhe të nëntorit ngrenë tani mundësinë shqetësuese se këto dobësi vazhdojnë edhe brenda sistemeve në të cilat mbështetet qeveria e SHBA-së”, shkruan Shaheen dhe Coons, citon Kyiv Independent.

Senatorët kërkojnë ruajtjen e të gjitha dokumenteve që nga 1 shtatori, përfshirë komunikimet mes Musk-ut, drejtuesve të SpaceX, Shtëpisë së Bardhë dhe Departamentit të Mbrojtjes, siç njofton Reuters. SpaceX duhet të konfirmojë zbatimin e masës dhe t’u përgjigjet pyetjeve të mbikëqyrjes deri më 30 nëntor. Në letër theksohet se deklaratat kontradiktore se kush i urdhëroi kufizimet — Musk ka thënë se vendimi ishte i ushtrisë amerikane dhe i presidentit, ndërsa sekretarët Hegseth dhe Rubio kanë lënë të kuptohet se vendimi i takonte vetë SpaceX — e bëjnë të nevojshëm një hetim të plotë.

Kufizimet e shpejtësisë e çojnë Starshield-in në 161 kilometra në orë, duke e bërë të vështirë për Ukrainën përdorimin e dronëve interceptues kundër dronëve reaktivë rusë. SpaceX i ka mohuar kufizimet e reja: “Kjo është e rreme. Nuk ka pasur asnjë ndryshim”, i tha kompania Axios-it. Pas fitores së gjerë në zgjedhjet e mesmandatit, demokratët në Kongres planifikojnë të nisin në janar hetime për mënyrën se si administrata e ka trajtuar luftën në Ukrainë, përfshirë rolin e Musk-ut.

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