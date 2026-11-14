Senatorët demokratë i urdhërojnë Musk-ut të ruajë dokumentet për kufizimet e Starlink-ut në Ukrainë
Dy senatorë demokratë i kanë kërkuar Elon Musk-ut dhe kompanisë SpaceX të ruajnë të gjitha dokumentet dhe komunikimet lidhur me ndërprerjet e aksesit të Ukrainës në shërbimet satelitore Starlink dhe Starshield, duke i dhënë afat deri më 30 nëntor për të konfirmuar me shkrim se masa është zbatuar.
Senatorja Jeanne Shaheen, anëtarja më e lartë demokrate e Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, dhe senatori Chris Coons i dërguan të premten një letër drejtorit ekzekutiv të SpaceX, Elon Musk, siç njoftoi Komiteti i Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë. Kërkesa vjen pas ndërprerjeve të shërbimit në tetor dhe pas kufizimeve të reja të Starshield-it të raportuara më 12 nëntor përgjatë gjithë vijës së frontit dhe në territoret e pushtuara të Ukrainës.
Sipas letrës, të cilën e ka parë edhe The Wall Street Journal, kufizimet nga 13 deri më 24 tetor ndërprenë komunikimet e forcave ukrainase, përfshirë dronët interceptues që mbrojnë qendrat e banuara nga raketat dhe dronët rusë; në atë periudhë Rusia kreu gati 4.000 sulme ajrore ndaj Ukrainës. “Kufizimet e tetorit dhe të nëntorit ngrenë tani mundësinë shqetësuese se këto dobësi vazhdojnë edhe brenda sistemeve në të cilat mbështetet qeveria e SHBA-së”, shkruan Shaheen dhe Coons, citon Kyiv Independent.
Senatorët kërkojnë ruajtjen e të gjitha dokumenteve që nga 1 shtatori, përfshirë komunikimet mes Musk-ut, drejtuesve të SpaceX, Shtëpisë së Bardhë dhe Departamentit të Mbrojtjes, siç njofton Reuters. SpaceX duhet të konfirmojë zbatimin e masës dhe t’u përgjigjet pyetjeve të mbikëqyrjes deri më 30 nëntor. Në letër theksohet se deklaratat kontradiktore se kush i urdhëroi kufizimet — Musk ka thënë se vendimi ishte i ushtrisë amerikane dhe i presidentit, ndërsa sekretarët Hegseth dhe Rubio kanë lënë të kuptohet se vendimi i takonte vetë SpaceX — e bëjnë të nevojshëm një hetim të plotë.
Kufizimet e shpejtësisë e çojnë Starshield-in në 161 kilometra në orë, duke e bërë të vështirë për Ukrainën përdorimin e dronëve interceptues kundër dronëve reaktivë rusë. SpaceX i ka mohuar kufizimet e reja: “Kjo është e rreme. Nuk ka pasur asnjë ndryshim”, i tha kompania Axios-it. Pas fitores së gjerë në zgjedhjet e mesmandatit, demokratët në Kongres planifikojnë të nisin në janar hetime për mënyrën se si administrata e ka trajtuar luftën në Ukrainë, përfshirë rolin e Musk-ut.
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