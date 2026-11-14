Zelensky: SHBA-të na propozojnë anëtarësimin në NATO në këmbim të dorëzimit të territoreve ukrainase
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se SHBA-të kanë propozuar anëtarësimin e Ukrainës në NATO në këmbim të dorëzimit të territoreve, propozim që ai e refuzon, ndërsa paralajmëron intensifikim të sulmeve ruse gjatë dimrit.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar, siç njofton Shqiptarja.com, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë propozuar Ukrainës anëtarësimin në NATO në këmbim të dorëzimit të territoreve ukrainase, me kushtin që Rusia të mos vendosë veto ndaj hyrjes së Ukrainës në Aleancë. Zelensky e ka refuzuar këtë shkëmbim, duke theksuar se nuk është koha për të dorëzuar territore, se nuk mund të ketë paqe në Evropë pa Ukrainën dhe pa Evropën, dhe se Ukraina nuk mund t’i dorëzojë territoret e saj, ndërsa Rusia kërkon të gjithë Donbasin.
Sipas të njëjtit njoftim, Zelensky ka paralajmëruar se Rusia po intensifikon sulmet ndaj sistemeve të ngrohjes dhe të energjisë elektrike në Ukrainë gjatë dimrit, duke u përpjekur të krijojë një “krizë të ftohti”. Rreth 300,000 njerëz në Kiev u prekën nga ndërprerjet e ngrohjes dhe të energjisë elektrike, ndërsa në rajonin e Dnipropetrovskut rreth 600,000 banorë mbetën pa ujë, përfshirë rreth 400,000 në Dnipro.
Duke cituar Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës (SBU), siç njofton Shqiptarja.com, forcat ruse kontrollojnë rreth 27% të Pokrovskut dhe po përballen me probleme serioze nga sulmet ukrainase. Zelensky tha se sulmet ukrainase, përfshirë dronët me rreze veprimi prej 1,000 km, kanë dëmtuar logjistikën ruse.
Zelensky tha gjithashtu se SHBA-të i kanë propozuar Ukrainës një marrëveshje prej 500 miliardë dollarësh – 100 miliardë dollarë për blerjen e dronëve dhe armëve dhe 400 miliardë dollarë si fond investimi – propozimi i parë i këtij lloji që nga negociatat e dështuara të vitit 2022. Ukraina ka ofruar të blejë armë amerikane si pjesë e garancive të sigurisë.
Sipas mediave ndërkombëtare të cituara në raport, Dmitry Medvedev ka akuzuar SHBA-të për agresion kundër Rusisë dhe për provokim të një lufte globale.
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