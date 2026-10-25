☁️
Tiranë 13°C · Vranët 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,650 ▲ +0.14% ETH $2,354 ▲ +0.69% XRP $1.3008 ▲ +1.16% SOL $101.8000 ▲ +0.57%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Kamberi: Jemi në garë për mandatin e dytë, pasivizimi na pamundësoi mandatin e tretë I plagosuri në protestë dërgohet në Itali, Rama: Nuk gënjej edhe pse nuk i them të gjitha (VIDEO) Rrahja e të miturës në Gjilan nga bashkëmoshataret, familja largohet nga Kosova Panathinaikosi fiton 1-0 në Volos me golin e Dessers dhe mbetet në krye të Superligës Ukrenergo: të hënën orare ndërprerjesh të energjisë në një sërë rajonesh të Ukrainës
Menu
Kronika

VIDEO / Përplasjet te Kryeministria: Protestuesit i marrin policit mburojën dhe spërkatësin me piper

· 1 min lexim
dhe spërkatësin me piper

Tensione të reja dhe episode përplasjeje direkte mes demonstruesve dhe forcave të rendit janë regjistruar në vijim të protestës përpara godinës së Kryeministrisë.

Në mes të kaosit të krijuar nga hedhja e vazhdueshme e gurëve, kapsollave dhe përdorimit të gazit lotsjellës, një nga protestuesit ka arritur t’i marrë nga duart një efekti të policisë mburojën mbrojtëse si dhe spërkatësin me piper.

Pamjet e publikuara nga vendngjarja tregojnë momentin kur i riu mban në dorë pajisjen mbrojtëse të policisë dhe përdor sprenë në drejtim të forcave të sigurisë. Ndërkohë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” dhe zona përreth mbeten të rrethuara nga një prani mjaft e lartë e efektivëve të policisë për të mbajtur nën kontroll perimetrin e institucioneve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu