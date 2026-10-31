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Kosova

Vidhen katër armë nga një shtëpi në Prishtinë, tri pushkë gjuetie dhe një pistoletë Sig Sauer

Persona të panjohur kanë marrë katër armë zjarri nga një shtëpi në rrugën "Jashar Bej Shkupi" në Prishtinë, ndërsa Policia ka nisur hetimet për vjedhje të rëndë.

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Një tjetër vjedhje armësh është raportuar në Kosovë, kësaj radhe në Prishtinë, ku persona ende të panjohur dyshohet se kanë hyrë në një shtëpi dhe kanë marrë katër armë zjarri, përfshirë tri pushkë gjuetie dhe një pistoletë të tipit “Sig Sauer”, siç njofton Gazeta Sinjali.

Sipas informacioneve që ka siguruar Sinjali, rasti ka ndodhur të premten, më 30 tetor, në rrugën “Jashar Bej Shkupi”, ndërsa vjedhja është raportuar në Polici rreth orës 22:20. Rastin e ka denoncuar një grua rreth 50-vjeçare, e cila ka deklaruar se gjatë intervalit nga ora 17:00 deri në 22:20 nga shtëpia e saj ishin zhdukur katër armët.

Tri armët e gjata të gjuetisë, sipas ankueses, posedoheshin me lejet përkatëse të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme; përveç tyre është raportuar e vjedhur edhe pistoleta e markës “Sig Sauer”.

Pas denoncimit, njësitë policore kanë dalë në vendngjarje dhe është iniciuar hetimi për veprën penale “Vjedhja e rëndë”; autorët mbeten të paidentifikuar dhe ende nuk dihet se si është realizuar hyrja në shtëpi.

Rasti vjen në të njëjtën ditë kur, siç raportoi Sinjali, u raportua zhdukja e mbi 100 armëve të shkurtra nga një depo në Gjakovë, me dëm të vlerësuar mbi 100 mijë euro. Nuk ka informacione që i lidhin dy rastet, por vjedhjet e armëve brenda së njëjtës ditë ngrenë shqetësime për sigurinë; hetimet për rastin në Prishtinë po vazhdojnë.

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