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Maqedonia e Veriut

VMRO-DPMNE: “Instalimet” e SDSM-së dhe BDI-së në drejtësi penguan drejtësinë për “Laskarët”

Reagimi vjen pas publikimit nga Gjykata Supreme të arsyetimit për anulimin e dënimit për tragjedinë e autobusit, ku humbën jetën 16 persona

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Pallati i Gjykatës në Shkup
Pallati i Gjykatës në Shkup. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

VMRO-DPMNE, partia në pushtet në Maqedoninë e Veriut, ka akuzuar se të ashtuquajturat “instalime” të SDSM-së dhe BDI-së (DUI) në sistemin e drejtësisë kanë penguar dhënien e drejtësisë për tragjedinë e “Laskarëve”, spitalet modulare, rastin “Mazuti” dhe shumë lëndë të tjera.

Sipas reagimit të partisë, ky sistem drejtësie “i përshtatur dhe në shërbim të individëve të fuqishëm, me besim prej vetëm 2%, është ndërtuar me vite dhe sa herë lind nevoja aktivizohen instalimet e SDSM-së dhe BDI-së në të”.

Reagimi vjen pas publikimit nga Gjykata Supreme të arsyetimit për anulimin e dënimit për tragjedinë e autobusit te Laskarët, ku humbën jetën 16 persona — një vendim që ka ngjallur debat të fortë në opinionin publik.

Burimi: Makfaks

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