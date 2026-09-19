VMRO-DPMNE: “Instalimet” e SDSM-së dhe BDI-së në drejtësi penguan drejtësinë për “Laskarët”
Reagimi vjen pas publikimit nga Gjykata Supreme të arsyetimit për anulimin e dënimit për tragjedinë e autobusit, ku humbën jetën 16 persona
VMRO-DPMNE, partia në pushtet në Maqedoninë e Veriut, ka akuzuar se të ashtuquajturat “instalime” të SDSM-së dhe BDI-së (DUI) në sistemin e drejtësisë kanë penguar dhënien e drejtësisë për tragjedinë e “Laskarëve”, spitalet modulare, rastin “Mazuti” dhe shumë lëndë të tjera.
Sipas reagimit të partisë, ky sistem drejtësie “i përshtatur dhe në shërbim të individëve të fuqishëm, me besim prej vetëm 2%, është ndërtuar me vite dhe sa herë lind nevoja aktivizohen instalimet e SDSM-së dhe BDI-së në të”.
Reagimi vjen pas publikimit nga Gjykata Supreme të arsyetimit për anulimin e dënimit për tragjedinë e autobusit te Laskarët, ku humbën jetën 16 persona — një vendim që ka ngjallur debat të fortë në opinionin publik.
Burimi: Makfaks
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