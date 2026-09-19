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Maqedonia e Veriut

Levica: Qeveria e DPMNE-së mat në panik rejtingun në rënie me para publike — mbi një milion euro për anketa dhe propagandë

Bogevski: Më 1 shtator Qeveria nënshkroi kontratë prej 21,2 milionë denarësh për video, fotografi dhe fushatë komunikimi

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Ndërtesa e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut në Shkup
Ndërtesa e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut në Shkup. Foto: Kallerna / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Partia “E Majta” (Levica) në Maqedoninë e Veriut ka akuzuar Qeverinë e udhëhequr nga VMRO-DPMNE për atë që e ka quajtur “shpenzim të pamatur të parave publike” — për vetë-promovim politik dhe matjen e rejtingut qeveritar.

Sipas përfaqësuesit të Levicës, Bogevski, më 1 shtator të këtij viti Qeveria ka nënshkruar një kontratë me vlerë 21,2 milionë denarë, ose mbi një milion euro, për prodhim videosh, fotografish dhe fushatë komunikimi.

“Propagandë qeveritare me para të qytetarëve” — kështu e ka përshkruar Levica marrëveshjen, duke shtuar se qeveria “në panik po mat rejtingun në rënie”, përmes anketave dhe propagandës së paguar nga buxheti publik.

Deklarata është bërë në një konferencë për shtyp të partisë, ku Bogevski ka akuzuar se, përderisa qytetarët përballen me sfida ekonomike, Qeveria shpenzon miliona për imazhin e vet.

Burimi: Antropol

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