Vuçiç: Fitorja e demokratëve në SHBA do ta ndërlikojë situatën, qeveria e re në Serbi të formohet sa më shpejt
Lideri i SNS-së thotë se kthimi i avionit për në Moskë shkaktoi, sipas tij, të paktën një milion euro dëm, paralajmëron rrezik për 1.350 vende pune dhe njofton demonstrata kundër RTS-së pas formimit të Kuvendit
Aleksandar Vuçiç, bartës i listës “Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar” dhe lider i SNS-së, iu drejtua sot publikut drejtpërdrejt në rrjetet sociale nga selia e SNS-së, siç njofton portali nistv.rs, që transmetoi fjalimin e tij. Deklaratat dhe vlerësimet e mëposhtme janë të tijat, të përcjella sipas këtij transmetimi, dhe pretendimet e tij nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Sipas Vuçiçit, kthimi në Beograd i avionit të Air Serbia në fluturimin për në Moskë shkaktoi dëm “jo më pak se 1.000.000 euro”, ndërsa pasagjerët humbën tetë deri në nëntë orë. Ai pretendoi se në bord ishin Aleksandar Vulin, Dushan Bajatoviq dhe Nenad Popoviq dhe se, sipas tij, urdhri i kthimit u dha pranë Vilniusit, pak minuta para hyrjes në hapësirën ajrore ruse.
Vuçiç paralajmëroi gjithashtu, sipas shifrave të tij, rrezik për gjithsej 1.350 vende pune. Ai tha se kompania Draexlmaier (Dreksel Majer) në Zrenjanin, ku punon prej 18 vjetësh, po njofton largimin, me rrezik për 1.100 vende pune, ndërsa kompania japoneze Yazaki në Shabac, sipas tij, planifikon ulje të numrit të punonjësve për 10 për qind, rreth 250 punëtorë. Ai i kërkoi qeverisë së ardhshme të deklarojë nëse do të vazhdojë projektin Expo, duke paralajmëruar se, sipas vlerësimit të tij, heqja dorë do të ngadalësonte ndërtimin dhe rritjen ekonomike.
Për zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit në SHBA, Vuçiç tha se fitorja e demokratëve — të cilët, sipas raportimeve, morën kontrollin e Senatit dhe, sipas mediave amerikane, edhe shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve — do ta ndërlikojë situatën. Këto janë parashikime dhe vlerësime të tij: ai vlerësoi se Donald Trump do ta pranojë me sfida humbjen dhe do të vazhdojë luftën, në atë që e quajti “fushata më e gjatë presidenciale në histori”, paralajmëroi se Izraeli mund ta zgjerojë zonën e ndikimit dhe të sigurisë në Siri dhe Liban dhe se SHBA-ja me Izraelin mund t’i intensifikojnë sulmet ndaj Iranit, me rritje të mundshme të çmimeve të naftës.
Në fund, Vuçiç njoftoi “demonstrata serioze” kundër shërbimit publik RTS pas formimit të Kuvendit dhe tha se TV Informer ka mbështetjen e tij të plotë. Ai kërkoi që qeveria e re në Serbi të formohet sa më shpejt.
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