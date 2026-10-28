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Ukraina

Ndërmarrjet ukrainase të mbrojtjes nënshkruajnë 54 kontrata lizingu preferencial për 244.5 milionë hrivna

Që nga nisja e programit, numri i kontratave është dyfishuar vetëm gjatë muajit të fundit, ndërsa mbështetja shtetërore e ul koston e lizingut për ndërmarrjet deri në 5 për qind në vit

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Ushtar ukrainas në rajonin e Kharkivit
Ushtar ukrainas. Pamje arkiv

Ndërmarrjet e kompleksit ushtarako-industrial të Ukrainës, që nga nisja e programit të lizingut financiar preferencial, kanë lidhur 54 kontrata për një shumë totale prej 244,53 milionë hrivnash, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Mekanizmi u krijua me një vendim të Kabinetit të Ministrave të Ukrainës në fund të vitit 2025.

Programi u lejon ndërmarrjeve të mbrojtjes të marrin pajisjet, teknikën dhe mjetet e tjera kryesore pa paguar menjëherë vlerën e plotë. Ngarkesa financiare shpërndahet në kohë, ndërsa një pjesë të burimeve të veta ndërmarrjet mund ta drejtojnë për nevoja të tjera prodhuese. Brenda programit mund të financohet blerja e pajisjeve teknologjike, makinave, mjeteve të transportit, mjeteve të automatizimit dhe aktiveve të tjera të nevojshme për prodhimin, riparimin dhe modernizimin e armatimit, të teknikës ushtarake e speciale, të municioneve dhe përbërësve të tyre.

Zëvendësministrja e Mbrojtjes, Hanna Hvozdyar, thekson se aftësia e industrisë ukrainase të mbrojtjes për të rritur me shpejtësi prodhimin ndikon drejtpërdrejt në furnizimin e Forcave të Mbrojtjes me armatimin dhe teknikën e nevojshme. Sipas saj, lizingu preferencial i ndihmon prodhuesit të investojnë në pajisje dhe në modernizimin e kapaciteteve, duke ruajtur burimet për detyrat e prodhimit, ndërsa detyra e ministrisë është të zhvillojë instrumentet financiare që u japin prodhuesve ukrainas më shumë mundësi rritjeje dhe forcimi të aftësisë mbrojtëse të shtetit.

Mbështetja shtetërore ul shpenzimet faktike të ndërmarrjes për shpërblimin ndaj lizingdhënësit deri në 5 për qind në vit, pasi diferencën mes shpërblimit bazë dhe normës së kompensimit e rimburson shteti. Shuma maksimale e financimit për një kontratë është 500 milionë hrivna, ndërsa afati maksimal i kontratës është pesë vjet.

Programi është i hapur për ndërmarrjet që kanë statusin e rëndësisë kritike për funksionimin e ekonomisë në periudhën e veçantë në sferën e industrisë së mbrojtjes. Për ta përdorur, ndërmarrja i drejtohet një lizingdhënësi të autorizuar, i cili vlerëson aftësinë e saj financiare, përputhjen e objektit të lizingut me kushtet e programit dhe statusin e ndërmarrjes. Ministria e Mbrojtjes po zgjeron aksesin e ndërmarrjeve të mbrojtjes në instrumentet financiare të mbështetjes shtetërore dhe, gjatë muajit të fundit, numri i kontratave të lidhura të lizingut preferencial është dyfishuar.

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