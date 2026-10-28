Instagram sfidon YouTube, nis testimin e videove deri në 90 minuta
Instagram po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën e publikimit të përmbajtjeve të video, duke zgjeruar testimet për video me gjatësi deri në 90 minuta dhe duke synuar të konkurrojë më drejtpërdrejt me YouTube.
Sipas një raportimi të revistës teknologjike WIRED, platforma në pronësi të Meta-s do të zgjerojë testimet në Shtetet e Bashkuara, duke u mundësuar krijuesve të përmbajtjes të publikojnë video të gjata dhe t’i shfaqin ato edhe në format horizontal.
Një tjetër ndryshim është mundësia për të lidhur drejtpërdrejt videot e shkurtra Reels me versionet e tyre të plota.
Kjo do të thotë se përdoruesit që zbulojnë një fragment interesant nga një intervistë, podkast apo program mund të kalojnë te përmbajtja e plotë pa u larguar nga Instagrami.
Tessa Lyons, zëvendëspresidente e produkteve në Instagram, deklaroi për WIRED se argëtimi dhe krijimtaria nuk kufizohen vetëm te videot me gjatësi tre minuta.
Sipas saj, qëllimi është që Instagrami të shndërrohet në një nga platformat kryesore për argëtimin në rrjetet sociale.
Strategjia e re mbështetet te popullariteti i videove të shkurtra, të cilat përdoren gjithnjë e më shumë për të promovuar përmbajtje më të gjata.
Një shembull janë podkastet, ku fragmente të shkurtra nga bisedat shpërndahen në Reels dhe arrijnë miliona shikime, ndërsa episodet e plota publikohen zakonisht në platforma të tjera.
Instagram synon ta ndryshojë këtë model, duke i mbajtur përdoruesit brenda të njëjtit aplikacion, nga zbulimi i videos deri te ndjekja e përmbajtjes së plotë.
Instagram po zgjeron gjithashtu funksionin “Series”, i cili u mundëson krijuesve të organizojnë videot Reels në formën e episodeve.
Ky funksion është tashmë i disponueshëm për disa krijues përmbajtjeje dhe po testohet edhe për shikimin në televizor.
Synimi është që platforma të mund t’u rekomandojë përdoruesve episodet e reja të një serie, bazuar në përmbajtjet që kanë ndjekur më parë.
Për shembull, nëse një përdorues ka parë episodin e tretë të një programi, Instagram mund t’i shfaqë episodin e katërt sapo ai të publikohet.
Kompania po i kushton rëndësi të veçantë edhe përvojës së shikimit në ekranet e televizorëve.
Instagram po shqyrton mënyra për ta bërë këtë përvojë më sociale, përfshirë shfaqjen e aktiviteteve të miqve përmes funksionit “Friends”.
Gjithashtu, kompania planifikon t’u mundësojë përdoruesve ta shndërrojnë telefonin inteligjent në telekomandë për navigimin e përmbajtjeve në televizor.
Ky ndryshim vjen disa vite pas dështimit të IGTV, platformës që Instagram prezantoi në vitin 2018 për videot më të gjata.
Një nga kufizimet kryesore të IGTV ishte orientimi vertikal i videove, i cili nuk u përshtatej të gjitha formateve të përmbajtjes dhe preferencave të përdoruesve. Meta e ndërpreu më pas aplikacionin e dedikuar IGTV.
Tani Instagram po përpiqet të shmangë të njëjtin problem, duke ofruar mbështetje për videot horizontale dhe duke i përshtatur formatet me pajisjet ku konsumohen.
Sipas Lyons, videot e shkurtra vertikale funksionojnë mirë në telefonat celularë, ndërsa përmbajtjet e gjata horizontale përshtaten më shumë për ekranet e televizorëve.
Për këtë arsye, Instagram synon të ndërtojë një përvojë të integruar, ku telefoni shërben për zbulimin e përmbajtjeve dhe televizori për ndjekjen e tyre të plotë.
Zhvillimi i ri mund të krijojë mundësi për mediat, podkastet dhe prodhuesit e përmbajtjeve audiovizive.
Në vend që të publikojnë vetëm fragmente të shkurtra në Instagram dhe t’i drejtojnë ndjekësit drejt YouTube apo platformave të tjera, krijuesit mund të publikojnë brenda Instagramit si versionet e shkurtra, ashtu edhe programet e plota.
Kjo mund të përfshijë intervista të gjata, emisione, dokumentarë, podkaste dhe programe të organizuara në episode.
Megjithatë, funksionalitetet e reja janë ende në fazë testimi në Shtetet e Bashkuara dhe nuk është bërë e ditur se kur do të jenë të disponueshme për të gjithë përdoruesit.
Me këtë strategji, Instagram synon të kalojë nga një platformë e orientuar kryesisht drejt videove të shkurtra në një hapësirë më të gjerë për konsumimin e përmbajtjeve audiovizive.
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