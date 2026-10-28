☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.6%
DOW 52,378 ▲0.03%
NASDAQ 26,478 ▲1.18%
NAFTA 100.41 ▲0.51%
ARI 4,078 ▲0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $80,738 ▲ +0.6% ETH $2,346 ▲ +0.73% XRP $1.3272 ▲ +1.24% SOL $101.2600 ▲ +0.33%
S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 100.41 ▲0.51 % ARI 4,078 ▲0.09 % S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 100.41 ▲0.51 % ARI 4,078 ▲0.09 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
SK hynix shënon fitim operativ rekord prej 83.3 trilionë wonësh në tremujorin e tretë, të ardhurat kalojnë për herë të parë 100 trilionë Mediat kundër kompanisë Meta: Nuk mund të përdorë lajmet tona për trajnimin e AI Koalicioni saudit intercepton një raketë balistike të Huthi-ve drejt Taifit, alarmet në Jeddah dhe Yanbu hiqen shpejt Juria e madhe refuzon padinë ndaj ish-ndihmëses së Trump, Cassidy Hutchinson, për dëshminë e 6 janarit Ndërmarrjet ukrainase të mbrojtjes nënshkruajnë 54 kontrata lizingu preferencial për 244.5 milionë hrivna
Menu
Amerika

Juria e madhe refuzon padinë ndaj ish-ndihmëses së Trump, Cassidy Hutchinson, për dëshminë e 6 janarit

· 3 min lexim
Kapitoli i Shteteve të Bashkuara në Uashington.

Prokurorët e Departamentit të Drejtësisë u përpoqën të martën dhe dështuan të siguronin një aktakuzë nga juria e madhe kundër ish-ndihmëses së Shtëpisë së Bardhë Cassidy Hutchinson, për dëshminë e saj mbi rolin e presidentit Donald Trump në trazirat e 6 janarit 2021 në Kapitol, siç njofton CNN, sipas dy personave të njohur me çështjen.

Në një seancë të shkurtër gjyqësore të martën, një avokat i Departamentit të Drejtësisë i tha gjyqtarit se juria e madhe kishte paraqitur një “non-concurrence”, pra paneli e kishte refuzuar aktakuzën e kërkuar. Prokurori nuk e përmendi të pandehurën me emër, por burimet konfirmuan se bëhej fjalë për Hutchinson, ndërsa avokatët e saj nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Hutchinson ishte dëshmitare kyçe e komisionit të posaçëm të Dhomës që hetoi trazirat; dëshmia e saj shpërthyese e vitit 2022 e implikoi Trump-in, duke thënë se ai ishte në dijeni të mundësisë për dhunë atë ditë, por zgjodhi të vazhdonte me fjalimin ku u bëri thirrje mbështetësve të marshonin drejt Kapitolit.

Hutchinson, ish-ndihmëse e shefit të kabinetit Mark Meadows, i tha komisionit se Trump u zemërua kur mësoi se mbështetësit e tij me armë ishin ndaluar në pikat e kontrollit, dhe se ajo e kishte dëgjuar të thoshte diçka si: “Nuk më bëhet vonë që kanë armë. Nuk janë këtu për të më lënduar mua. Hiqini detektorët. Lërini njerëzit e mi të hyjnë.” Ajo rrëfeu gjithashtu përpjekjet e Trump për ta detyruar autokolonën të shkonte drejt Kapitolit — rrëfim i kundërshtuar nga të tjerë që ishin me presidentin atë ditë — dhe se, sipas asaj që i kishte thënë Tony Ornato, Trump ishte hedhur drejt një anëtari të Shërbimit Sekret kur i ishte thënë se nuk mund të shkonte në Kapitol; Ornato dhe të tjerë e kanë mohuar këtë rrëfim. Ish-këshilltari special Jack Smith u tha anëtarëve të Kongresit këtë vit se Hutchinson nuk ishte dëshmitare e fuqishme, pjesërisht sepse shumë rrëfime të saj ishin të dorës së dytë.

Republikanët dhe aleatët e presidentit kanë thënë vazhdimisht se besojnë që Hutchinson duhet të akuzohet për dëshmi të rreme për dëshminë e saj, e cila ngjalli zemërimin e Trump. Disa brenda Departamentit besonin se nuk kishte prova të mjaftueshme për një çështje penale të qëndrueshme; ligjvënës nga të dyja krahët kanë kërkuar braktisjen e hetimit, dhe senatori republikan Bill Cassidy nga Luiziana e quajti çështjen një akt “lawfare” të drejtuar nga presidenti.

Është e rrallë që juritë e mëdha të refuzojnë akuzat, sepse pragu është relativisht i ulët (shkak i mundshëm). Megjithatë, juritë e mëdha kanë refuzuar akuza në disa raste që kur Trump mori detyrën, përfshirë një akuzë të vetme ndaj ish-drejtorit të FBI-së James Comey dhe aktakuza të plota ndaj prokurores së përgjithshme të Nju-Jorkut Letitia James dhe ndaj gjashtë ligjvënësve që u bënë thirrje ushtarakëve të mos u bindeshin urdhrave të paligjshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu