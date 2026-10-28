Juria e madhe refuzon padinë ndaj ish-ndihmëses së Trump, Cassidy Hutchinson, për dëshminë e 6 janarit
Prokurorët e Departamentit të Drejtësisë u përpoqën të martën dhe dështuan të siguronin një aktakuzë nga juria e madhe kundër ish-ndihmëses së Shtëpisë së Bardhë Cassidy Hutchinson, për dëshminë e saj mbi rolin e presidentit Donald Trump në trazirat e 6 janarit 2021 në Kapitol, siç njofton CNN, sipas dy personave të njohur me çështjen.
Në një seancë të shkurtër gjyqësore të martën, një avokat i Departamentit të Drejtësisë i tha gjyqtarit se juria e madhe kishte paraqitur një “non-concurrence”, pra paneli e kishte refuzuar aktakuzën e kërkuar. Prokurori nuk e përmendi të pandehurën me emër, por burimet konfirmuan se bëhej fjalë për Hutchinson, ndërsa avokatët e saj nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Hutchinson ishte dëshmitare kyçe e komisionit të posaçëm të Dhomës që hetoi trazirat; dëshmia e saj shpërthyese e vitit 2022 e implikoi Trump-in, duke thënë se ai ishte në dijeni të mundësisë për dhunë atë ditë, por zgjodhi të vazhdonte me fjalimin ku u bëri thirrje mbështetësve të marshonin drejt Kapitolit.
Hutchinson, ish-ndihmëse e shefit të kabinetit Mark Meadows, i tha komisionit se Trump u zemërua kur mësoi se mbështetësit e tij me armë ishin ndaluar në pikat e kontrollit, dhe se ajo e kishte dëgjuar të thoshte diçka si: “Nuk më bëhet vonë që kanë armë. Nuk janë këtu për të më lënduar mua. Hiqini detektorët. Lërini njerëzit e mi të hyjnë.” Ajo rrëfeu gjithashtu përpjekjet e Trump për ta detyruar autokolonën të shkonte drejt Kapitolit — rrëfim i kundërshtuar nga të tjerë që ishin me presidentin atë ditë — dhe se, sipas asaj që i kishte thënë Tony Ornato, Trump ishte hedhur drejt një anëtari të Shërbimit Sekret kur i ishte thënë se nuk mund të shkonte në Kapitol; Ornato dhe të tjerë e kanë mohuar këtë rrëfim. Ish-këshilltari special Jack Smith u tha anëtarëve të Kongresit këtë vit se Hutchinson nuk ishte dëshmitare e fuqishme, pjesërisht sepse shumë rrëfime të saj ishin të dorës së dytë.
Republikanët dhe aleatët e presidentit kanë thënë vazhdimisht se besojnë që Hutchinson duhet të akuzohet për dëshmi të rreme për dëshminë e saj, e cila ngjalli zemërimin e Trump. Disa brenda Departamentit besonin se nuk kishte prova të mjaftueshme për një çështje penale të qëndrueshme; ligjvënës nga të dyja krahët kanë kërkuar braktisjen e hetimit, dhe senatori republikan Bill Cassidy nga Luiziana e quajti çështjen një akt “lawfare” të drejtuar nga presidenti.
Është e rrallë që juritë e mëdha të refuzojnë akuzat, sepse pragu është relativisht i ulët (shkak i mundshëm). Megjithatë, juritë e mëdha kanë refuzuar akuza në disa raste që kur Trump mori detyrën, përfshirë një akuzë të vetme ndaj ish-drejtorit të FBI-së James Comey dhe aktakuza të plota ndaj prokurores së përgjithshme të Nju-Jorkut Letitia James dhe ndaj gjashtë ligjvënësve që u bënë thirrje ushtarakëve të mos u bindeshin urdhrave të paligjshëm.
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