Tiranë 15°C · Pjesërisht vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $76,150 ▲ +0.16% ETH $2,248 ▲ +0.37% XRP $1.1756 ▼ -1.58% SOL $90.2200 ▲ +0.24%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Tregu i Skubalit tashmë i nxehtë, pesë skuadra lidhen me Teruaki Saton Corbin Carroll i nënshtrohet operacionit në bërryl, pritet një dimër pothuajse normal Arrestohet 45-vjeçari në Lushnjë, i sekuestrohen kokainë, armë dhe para Wembanyama shënon 30 pikë dhe 14 kërcime, Spurs fitojnë të shtatën radhazi ndaj Kings 124-109 Gjenerali amerikan Osborn dekoron komandantin e FSK-së, Bashkim Jasharin me dy medalje
Menu
MLB

Corbin Carroll i nënshtrohet operacionit në bërryl, pritet një dimër pothuajse normal

· 3 min lexim
National Baseball Hall of Fame and Museum, Cooperstown, NY

Corbin Carroll i është nënshtruar së fundmi një operacioni në bërryl për të hequr trupat e lirshëm nga bërryli i tij i djathtë, siç njofton MLB Trade Rumors, duke cituar Nick Piecoro të Arizona Republic, në shkrimin e Darragh McDonald të 6 nëntorit. Lajmi është qetësues për Arizona Diamondbacks: ylli i tyre pritet të ketë një dimër pothuajse normal, me vetëm një vonesë të vogël në programin e goditjeve.

Carroll i tha Piecoros se ndjeu siklet në bërrylin e djathtë, i cili është krahu i tij jo-hedhës, gjatë sezonit. Sikleti u përkeqësua kohët e fundit, çka çoi përfundimisht në operacion. Procedura u krye me teknologjinë NanoNeedle, e njëjta teknologji e përdorur në operacionin e Tarik Skubalit në fillim të këtij viti.

NanoNeedle është një teknologji relativisht e re. Në thelb, ajo është më e vogël se artroskopët e tjerë, çka shpresohet të sjellë një prerje më të vogël dhe, rrjedhimisht, më pak dhimbje, ënjtje dhe kohë rikuperimi. Në rastin e Skubalit, teknologjia duket se funksionoi: ai u kthye në rreth gjashtë javë nga një procedurë që zakonisht do të kërkonte disa muaj.

Për Carrollin, ndërhyrja pritet të jetë edhe më pak e rëndësishme. Siç u përmend, operacioni u krye në krahun e tij jo-hedhës, dhe lojtarët e pozicionit zakonisht kthehen më shpejt nga operacionet në bërryl sesa hedhësit. Carroll kishte planifikuar të niste goditjet në nëntor; ky program dimëror tani do të shtyhet vetëm me rreth dy javë, në dhjetor. Përveç kësaj vonese, dimri i tij pritet të jetë normal.

Lëndimet e vogla ishin një temë e përsëritur për Carrollin në vitin 2026. Ai iu nënshtrua një operacioni në kockën hamate në shkurt, por ishte gati për Ditën e Hapjes dhe e shmangu listën e të lënduarve. Gjatë sezonit pati edhe mungesa të vogla për shkak të kofshës së majtë, pjesës së poshtme të shpinës dhe bërrylit — dhe, në fakt, shpina ishte një problem më i madh se bërryli.

Pavarësisht problemeve, Carroll pati sërish një sezon të fortë në 2026, me 22 home run dhe 21 baza të vjedhura, si dhe një vijë goditjeje .239/.328/.467, 115 wRC+ dhe 4.2 fWAR. Shifrat janë më të ulëta se në vitin 2025, kur regjistroi 31 home run dhe 32 baza të vjedhura, .259/.343/.541, 140 wRC+ dhe 6.6 fWAR, por ai mbetet një pjesë e madhe e klubit të Arizonës.

Carroll ishte pjesë e skuadrës që arriti në World Series në vitin 2023, ndërsa Diamondbacks kanë humbur playoff-et në tri sezonet e fundit. Ai po hyn në vitin e pestë të kontratës tetëvjeçare të zgjatjes së nënshkruar në vitin 2023, me një opsion klubi për vitin 2031 — një tjetër arsye pse Arizona do të shpresojë që ai të jetë 100% i shëndetshëm për sezonin 2027.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu