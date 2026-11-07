Corbin Carroll i nënshtrohet operacionit në bërryl, pritet një dimër pothuajse normal
Corbin Carroll i është nënshtruar së fundmi një operacioni në bërryl për të hequr trupat e lirshëm nga bërryli i tij i djathtë, siç njofton MLB Trade Rumors, duke cituar Nick Piecoro të Arizona Republic, në shkrimin e Darragh McDonald të 6 nëntorit. Lajmi është qetësues për Arizona Diamondbacks: ylli i tyre pritet të ketë një dimër pothuajse normal, me vetëm një vonesë të vogël në programin e goditjeve.
Carroll i tha Piecoros se ndjeu siklet në bërrylin e djathtë, i cili është krahu i tij jo-hedhës, gjatë sezonit. Sikleti u përkeqësua kohët e fundit, çka çoi përfundimisht në operacion. Procedura u krye me teknologjinë NanoNeedle, e njëjta teknologji e përdorur në operacionin e Tarik Skubalit në fillim të këtij viti.
NanoNeedle është një teknologji relativisht e re. Në thelb, ajo është më e vogël se artroskopët e tjerë, çka shpresohet të sjellë një prerje më të vogël dhe, rrjedhimisht, më pak dhimbje, ënjtje dhe kohë rikuperimi. Në rastin e Skubalit, teknologjia duket se funksionoi: ai u kthye në rreth gjashtë javë nga një procedurë që zakonisht do të kërkonte disa muaj.
Për Carrollin, ndërhyrja pritet të jetë edhe më pak e rëndësishme. Siç u përmend, operacioni u krye në krahun e tij jo-hedhës, dhe lojtarët e pozicionit zakonisht kthehen më shpejt nga operacionet në bërryl sesa hedhësit. Carroll kishte planifikuar të niste goditjet në nëntor; ky program dimëror tani do të shtyhet vetëm me rreth dy javë, në dhjetor. Përveç kësaj vonese, dimri i tij pritet të jetë normal.
Lëndimet e vogla ishin një temë e përsëritur për Carrollin në vitin 2026. Ai iu nënshtrua një operacioni në kockën hamate në shkurt, por ishte gati për Ditën e Hapjes dhe e shmangu listën e të lënduarve. Gjatë sezonit pati edhe mungesa të vogla për shkak të kofshës së majtë, pjesës së poshtme të shpinës dhe bërrylit — dhe, në fakt, shpina ishte një problem më i madh se bërryli.
Pavarësisht problemeve, Carroll pati sërish një sezon të fortë në 2026, me 22 home run dhe 21 baza të vjedhura, si dhe një vijë goditjeje .239/.328/.467, 115 wRC+ dhe 4.2 fWAR. Shifrat janë më të ulëta se në vitin 2025, kur regjistroi 31 home run dhe 32 baza të vjedhura, .259/.343/.541, 140 wRC+ dhe 6.6 fWAR, por ai mbetet një pjesë e madhe e klubit të Arizonës.
Carroll ishte pjesë e skuadrës që arriti në World Series në vitin 2023, ndërsa Diamondbacks kanë humbur playoff-et në tri sezonet e fundit. Ai po hyn në vitin e pestë të kontratës tetëvjeçare të zgjatjes së nënshkruar në vitin 2023, me një opsion klubi për vitin 2031 — një tjetër arsye pse Arizona do të shpresojë që ai të jetë 100% i shëndetshëm për sezonin 2027.
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