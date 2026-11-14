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Jaguars i lënë jashtë Davis dhe Bates kundër Titans, Coen u jep javën e pushimit që u mungonte pas shkëmbimeve

· 2 min lexim
Jaguars i lënë jashtë Davis dhe Bates kundër Titans, Coen u jep javën e pushimit që u mungonte pas shkëmbimeve

Dy goditjet e mëdha të afatit të shkëmbimeve nuk do të debutojnë të dielën në Nashville, ndërsa Jacksonville vjen si favorite e thellë ndaj Titans të dëmtuar

Jacksonville Jaguars do të luajnë në transfertë kundër Tennessee Titans të dielën, më 15 nëntor, në Javën 10, dhe mbërrijnë në Nashville si favorite të thella në rrugë, me diferencë dyshifrore, sipas raportimit të A to Z Sports, të publikuar përmes Yardbarker të premten, më 13 nëntor, në orën 15:54 ET.

Vendimi u mor të premten. Trajneri kryesor i Jaguars, Liam Coen, u tha gazetarëve se as Jordan Davis dhe as Jessie Bates nuk do të luajnë këtë javë kundër Titans.

Arsyeja ka të bëjë me kalendarin e pushimeve. Për shkak të mënyrës se si u ranë javët e pushimit te skuadrat e tyre të vjetra dhe te Jacksonville, asnjëri prej dy lojtarëve nuk kishte pasur ende një javë pushimi këtë sezon. Duke i lënë jashtë këtë ndeshje, Coen u jep atyre pushim dhe rikuperim, si dhe kohë për t’u përgatitur mendërisht, para se Jacksonville të nisë marshimin e saj në pjesën e fundit të sezonit.

Në afatin e shkëmbimeve, Jacksonville bleu tre lojtarë: defensive tackle Jordan Davis nga Philadelphia Eagles, për një zgjedhje të raundit të parë dhe një të dytë; safety Jessie Bates nga Atlanta Falcons, për një zgjedhje të raundit të dytë dhe një të pestë; si dhe Davon Godchaux nga New Orleans Saints, për kapital të raundeve të vona.

Debutimi i Davis dhe Bates me fanellën e Jaguars, pra, do të presë. Jacksonville shpreson se pushimi shtesë do t’i gjejë të dy gati, fizikisht dhe mendërisht, për ndeshjet vendimtare që vijnë pas kësaj jave.

Ndërkohë, Titans vijnë në këtë ndeshje të dëmtuar. Ata do të jenë pa receiverin rookie Carnell Tate, i cili ka problem me shpatullën, pa linebackers Anthony Hill dhe Cody Barton, si dhe pa guardin e majtë titullar Peter Skoronski, ndër të tjerë.

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