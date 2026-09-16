Xhokovic konfirmon rikthimin në Pekin pas 11 vjetësh — në turneun ku nuk ka humbur kurrë
Tenisti më i mirë në histori do të luajë në China Open (30 shtator – 11 tetor), turneun ATP 500 ku ka fituar të gjashtë titujt dhe 29 ndeshjet e luajtura.
Novak Xhokovic ka konfirmuar se do të rikthehet në Pekin pas 11 vjetësh mungesë nga kryeqyteti kinez. Lajmin e bëri të ditur përmes një mesazhi në kinezisht dhe anglisht në Instagram, duke i ngazëllyer tifozët e tij.
Xhokovic do të marrë pjesë në turneun ATP 500 (30 shtator – 11 tetor) në të cilin nuk ka humbur asnjë ndeshje. «Jam shumë i lumtur që njoftoj se pas shumë vitesh po rikthehem në Pekin për China Open. Jam shumë i emocionuar që rikthehem dhe luaj para të gjithëve juve në Qendrën Kombëtare të Tenisit, një nga vendet më të bukura të tenisit, vendi ku kam kujtime të jashtëzakonshme dhe suksese të mëdha gjatë karrierës. Dua të falënderoj të gjithë tifozët kinezë për dashurinë dhe mbështetjen e gjatë ndër vite. Mezi pres të luaj para jush», tha Xhokovic në anglisht.
Në këtë turne ATP 500, Xhokovic ka marrë pjesë gjashtë herë dhe çdo herë e ka fituar titullin — në vitet 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 dhe 2015 — me 29 triumfe në total dhe asnjë humbje.
Rikthimi në Pekin shënon një ndalesë të rëndësishme në kalendarin e tij të pjesës së dytë të sezonit, në një turne ku rekordi i tij mbetet i pamposhtur.
Burimi: Danas
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