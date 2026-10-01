Zacuscă rumune — salca ballkanike me speca të pjekur, patëllxhanë dhe domate
Një salcë e pasur dhe kremoze e kuzhinës rumune, me perime të pjekura, që shërbehet si meze mbi bukë të thekur ose krahas pjatave kryesore.
Përbërësit
(për rreth 8–10 porcione / 1,5–2 kg salcë):
- 2 kg speca të kuq (kapia)
- 1 kg patëllxhanë
- 1 kg domate të pjekura mirë
- 500 g qepë
- 200 ml vaj ulliri (ose vaj luledielli)
- 2–3 thelpinj hudhër
- 1 lugë gjelle kripë (sipas shijes)
- 1 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 1–2 gjethe dafine (opsionale)
Hapat e përgatitjes
- Piq specat dhe patëllxhanët në furrë të nxehtë (220°C) ose mbi prush, derisa lëkura të digjet dhe mishi të zbutet plotësisht. Mbuloi me një leckë të lagur për 10 minuta, pastaj qëroji dhe hiqi farat.
- Zhvillo domatet në ujë të vluar për 30 sekonda, qëroi lëkurën dhe griji imët (ose bluaji në blender).
- Prisni qepët imët dhe kavërdisini në vaj derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë të artë.
- Shto hudhrën e shtypur, paprikën dhe domatet e bluara; ziej për 15 minuta në zjarr të mesëm.
- Grini imët specat dhe patëllxhanët e pjekur (me thikë ose në makinë mishi) dhe shtoji në tenxhere bashkë me dafinet.
- Ziej në zjarr të ulët për rreth 60–90 minuta, duke e përzier herë pas here, derisa salca të trashet dhe vaji të dalë në sipërfaqe.
- Rregullo kripën dhe piperin; hiq dafinet. Hidhe të nxehtë në vazo të sterilizuara nëse do ta konservosh, ose lëre të ftohet dhe shërbeje.
KOHA: përgatitja ~40 minuta, gatimi ~1 orë e 30 minuta. PORCIONE: 8–10.
Tema: meze salcë speca të pjekur zacuscă
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