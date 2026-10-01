☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 01 Tetor 2026
S&P 500 7,652 ▼0.25%
DOW 50,906 ▼0.86%
NASDAQ 26,861 ▲0.24%
NAFTA 92.09 ▲1.85%
ARI 4,195 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
₿ CRYPTO
BTC $83,574 ▲ +0.22% ETH $2,682 ▲ +0.24% XRP $1.4888 ▼ -0.84% SOL $117.7500 ▼ -0.76%
S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 92.09 ▲1.85 % ARI 4,195 ▲0.19 % S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 92.09 ▲1.85 % ARI 4,195 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
01 Tet 2026
Breaking
ANB-ja proçedon rrjetin propagandistik pro-rus në Maqedoninë e Veriut: hetime ndaj një shtetasi maqedonas Fjalët e Jusuf Gërvallës 47 vjet më parë – Donika Gërvalla ndan një faqe nga ditari i tij Mjeku Darko Vasilevski nis grevën e urisë në shator para Fakultetit të Mjekësisë në Shkup E bujshme/ CEO-s së City-t nga Abu Dhabi i është dhënë imunitet diplomatik 6 vite më parë Zacuscă rumune — salca ballkanike me speca të pjekur, patëllxhanë dhe domate
Menu
Receta gatimi

Zacuscă rumune — salca ballkanike me speca të pjekur, patëllxhanë dhe domate

Një salcë e pasur dhe kremoze e kuzhinës rumune, me perime të pjekura, që shërbehet si meze mbi bukë të thekur ose krahas pjatave kryesore.

· 2 min lexim

Përbërësit

(për rreth 8–10 porcione / 1,5–2 kg salcë):

  • 2 kg speca të kuq (kapia)
  • 1 kg patëllxhanë
  • 1 kg domate të pjekura mirë
  • 500 g qepë
  • 200 ml vaj ulliri (ose vaj luledielli)
  • 2–3 thelpinj hudhër
  • 1 lugë gjelle kripë (sipas shijes)
  • 1 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1–2 gjethe dafine (opsionale)

Hapat e përgatitjes

  1. Piq specat dhe patëllxhanët në furrë të nxehtë (220°C) ose mbi prush, derisa lëkura të digjet dhe mishi të zbutet plotësisht. Mbuloi me një leckë të lagur për 10 minuta, pastaj qëroji dhe hiqi farat.
  2. Zhvillo domatet në ujë të vluar për 30 sekonda, qëroi lëkurën dhe griji imët (ose bluaji në blender).
  3. Prisni qepët imët dhe kavërdisini në vaj derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë të artë.
  4. Shto hudhrën e shtypur, paprikën dhe domatet e bluara; ziej për 15 minuta në zjarr të mesëm.
  5. Grini imët specat dhe patëllxhanët e pjekur (me thikë ose në makinë mishi) dhe shtoji në tenxhere bashkë me dafinet.
  6. Ziej në zjarr të ulët për rreth 60–90 minuta, duke e përzier herë pas here, derisa salca të trashet dhe vaji të dalë në sipërfaqe.
  7. Rregullo kripën dhe piperin; hiq dafinet. Hidhe të nxehtë në vazo të sterilizuara nëse do ta konservosh, ose lëre të ftohet dhe shërbeje.

KOHA: përgatitja ~40 minuta, gatimi ~1 orë e 30 minuta. PORCIONE: 8–10.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu