Zacusca rumune — salca e pjekur e specave dhe patëllxhanëve për dimër
Salca tradicionale rumune me speca të pjekur, patëllxhanë dhe domate, e zier ngadalë në vaj — perfekte për t'u lyer në bukë të ngrohtë dhe për t'u ruajtur në kavanozë gjatë gjithë dimrit.
Zacusca është një nga salcat më të dashura të kuzhinës rumune, e njohur edhe në Ballkan si salca e dimrit: speca të kuq e patëllxhanë të pjekur në zjarr, të zier ngadalë me domate, qepë e hudhër derisa të kthehen në një krem të trashë e aromatik. Përgatitet në fund të verës, kur perimet janë në kulmin e shijes, dhe ruhet në kavanozë për muajt e ftohtë.
Përbërësit
Për rreth 6 kavanozë, ~3 kg salcë:
- 3 kg speca të kuq
- 2 kg patëllxhanë
- 1,5 kg domate të pjekura
- 500 g qepë
- 200 ml vaj ulliri (ose vaj luledielli)
- 3–4 thelpinj hudhër
- 2 lugë gjelle kripë
- 1 lugë çaji piper të zi
- 1–2 gjethe dafine (sipas dëshirës)
Përgatitja
- Piqini specat dhe patëllxhanët në furrë të nxehur në 220°C, ose mbi prush, derisa lëkura të nxihet e të fryhet — rreth 30–40 minuta. Vendosini pastaj në një qese ose enë të mbuluar për 10 minuta, që lëkura të shkëputet lehtë, dhe qërojini.
- Grini domatet në rende ose kalojini në blender; prisni qepët imët.
- Në një tenxhere të madhe e të thellë ngrohni vajin dhe skuqni qepët derisa të zbuten e të marrin ngjyrë të artë.
- Shtoni domatet e grira dhe ziejini rreth 15 minuta, derisa salca të fillojë të trashet.
- Shtoni specat dhe patëllxhanët e qëruar, të prerë imët ose të kaluar lehtë në blender për një teksturë më kremoze.
- Shtoni kripën, piperin, hudhrën e shtypur dhe gjethet e dafinës. Ziejini në zjarr të ulët 1 deri në 1 orë e gjysmë, duke i përzier shpesh, derisa salca të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe.
- Hiqni gjethet e dafinës. Hidheni salcën të nxehtë në kavanozë të sterilizuar, mbyllini fort dhe kthejini përmbys për 10 minuta; për ruajtje afatgjatë ziejini kavanozët e mbyllur në ujë për 20 minuta.
- Lërini të ftohen plotësisht. Zacusca ruhet në vend të freskët e të errët deri në 6 muaj; pasi hapet, mbahet në frigorifer.
Koha e përgatitjes: ~40 minuta | Koha e gatimit: ~2 orë | Porcione: ~6 kavanozë (rreth 3 kg salcë)
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