Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, ish-kryebashkiaku i Nju Jorkut dhuron 116 mln dollarë për demokratët
Miliarderi dhe ish-kryebashkiaku i Nju Jorkut, Michael Bloomberg, ka dhuruar të paktën 116 milionë dollarë për të mbështetur kandidatët dhe organizatat demokrate në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, duke rritur ndjeshëm financimin e fushatës në ditët e fundit para votimit.
Vetëm gjatë kësaj jave, Bloomberg ka kontribuar me 36 milionë dollarë, të cilat i shtohen 80 milionë dollarëve të dhuruara më herët. Kontributet vijnë në një moment kur demokratët shfaqin optimizëm në lidhje me garat elektorale të së martës së ardhshme.
Një pjesë e konsiderueshme e fondeve të reja, rreth 16 milionë dollarë, i janë dhënë PAC-ut të Shumicës në Dhomën e Përfaqësuesve, një nga organizatat kryesore që mbështet kandidatët demokratë në garat për Kongres.
Ndërkohë, 12 milionë dollarë të tjera janë investuar në organizatën Everytown for Gun Safety, e cila angazhohet për kontrollin e armëve dhe ka qenë aktive në disa prej shteteve ku zhvillohen gara të rëndësishme, përfshirë Iowa-n, Michigan-in dhe Florida-n.
Bloomberg ka mbështetur financiarisht edhe kandidatë të veçantë demokratë. Ai ka dhuruar 2.5 milionë dollarë për Keisha Lance Bottoms, kandidate për guvernatore në Xhorxhia, 750 mijë dollarë për Gina Hinojosa në Teksas, 2.5 milionë dollarë për James Talarico, kandidat për Senatin në Teksas, si dhe 2.5 milionë dollarë për Adam Hamilton, kandidat për Senatin në Kansas.
Kontributet e Bloomberg vijnë në një kohë kur shpenzimet për fushatat politike në SHBA janë rritur ndjeshëm. Financimi i tij synon të mbështesë demokratët përballë investimeve të mëdha nga donatorët republikanë, mes të cilëve edhe miliarderi Elon Musk.
Sipas të dhënave të raportuara, Musk ka kontribuar me më shumë se 446 milionë dollarë në donacione politike gjatë këtij cikli zgjedhor, duke u renditur ndër donatorët më të mëdhenj në historinë politike amerikane.
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