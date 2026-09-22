Zjarr në Malin e Vogël në Podgoricë: Zjarri u lokalizua, shtëpitë u mbrojtën
Zjarri që shpërtheu rreth orës 2:30 të mëngjesit në zonën e Malit të Vogël (Malo Brdo) në Podgoricë është lokalizuar pas gati dy orësh luftë me flakët, ndërsa shtëpitë e zonës janë mbrojtur falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikësve.
Një zjarr shpërtheu këtë mëngjes, rreth orës 2:30, në zonën e Malit të Vogël në Podgoricë, njoftoi gazetarja e Televizionit Publik të Malit të Zi (RTCG). Pas gati dy orësh betejë me stihinë e flakëve, zjarri është lokalizuar.
Shuarjen e zjarrit e vështirësonte era e fortë, e cila rrezikonte përhapjen e flakëve drejt banesave. Megjithatë, falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikësve, shtëpitë në atë zonë janë mbrojtur.
Zjarrfikësit qëndruan në terren deri në orët e para të mëngjesit, së bashku me banorët e zonës, të cilët ndihmuan në luftën kundër zjarrit.
Burimi: RTCG
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