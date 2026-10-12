☁️
Tiranë 15°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,807 ▼0.06%
DOW 51,851 ▲0.38%
NASDAQ 27,246 ▼0.44%
NAFTA 93.16 ▲1.43%
ARI 4,196 ▼0.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,973 ▼ -0.53% ETH $2,515 ▼ -0.36% XRP $1.3665 ▼ -2.59% SOL $108.2200 ▼ -2%
S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 93.16 ▲1.43 % ARI 4,196 ▼0.48 % S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 93.16 ▲1.43 % ARI 4,196 ▼0.48 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Vlorë, gjendet shtetasi amerikan që kishte humbur orientimin, ndërhyjnë forcat Delta “Deputetët janë si manekinë”, Malaj: Ja për kë ishte mesazhi i Ramës “s’bëhen hesape pa hanxhinë me PS-në” Dy ditë radhazi me 164 dhe 140 km/h në zonën 60: shoferit në Qyshk i sekuestrohet vetura Kërkime në det në Tersanas të Haniasë për një notar 22-vjeçar të zhdukur JGP reagon ndaj Filiz Mustafës: Gora dhe Opoja nuk janë arenë për manipulime politike
Menu
Politika

“Zvërneci”, Buzhala: Greqia për projekte të tilla ndryshon edhe ligjin për ambientin

· 2 min lexim
ligjin për ambientin

Gazetari Berat Buzhala i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan theksoi se e mbështet fuqimisht projektin për investim në Zvërnec, ku parashikohet të kryhet një investim prej katër miliardë dollarësh.

Ai theksoi se për investime të tilla, Greqia është e gatshme të ofrojë pronë falas, madje shtoi se vendi fqinj ka treguar së është gati të ndryshojë ligjin për ambientin, me qellim që të mos humbasë projekte me peshë të tillë në fushën e turizmit.

“Patjetër jam pro për sa kohë Shqipëria e merr dritën e gjelbër për të mbyllur kapitalin 27 për ambientin. Për investime të tilla Greqia ta jep falas. E ndërron ligjin për ambientin”, tha ai.

Po ashtu, edhe Eglent Bici nga tregu imobiliar tha se Shqipërisë i nevojiten investime me peshë të tillë. Ai theksoi se kjo gjë ndihmon në rritjen e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.

“Jam pro. Ne kemi nevojë për mbështetje ndërkombëtare të fuqishme. Nëse merr kompani të mëdha ti ekspozohesh në tregun ndërkombëtar që këtu bëhen investime të mëdha”, tha ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu