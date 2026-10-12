“Zvërneci”, Buzhala: Greqia për projekte të tilla ndryshon edhe ligjin për ambientin
Gazetari Berat Buzhala i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan theksoi se e mbështet fuqimisht projektin për investim në Zvërnec, ku parashikohet të kryhet një investim prej katër miliardë dollarësh.
Ai theksoi se për investime të tilla, Greqia është e gatshme të ofrojë pronë falas, madje shtoi se vendi fqinj ka treguar së është gati të ndryshojë ligjin për ambientin, me qellim që të mos humbasë projekte me peshë të tillë në fushën e turizmit.
“Patjetër jam pro për sa kohë Shqipëria e merr dritën e gjelbër për të mbyllur kapitalin 27 për ambientin. Për investime të tilla Greqia ta jep falas. E ndërron ligjin për ambientin”, tha ai.
Po ashtu, edhe Eglent Bici nga tregu imobiliar tha se Shqipërisë i nevojiten investime me peshë të tillë. Ai theksoi se kjo gjë ndihmon në rritjen e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.
“Jam pro. Ne kemi nevojë për mbështetje ndërkombëtare të fuqishme. Nëse merr kompani të mëdha ti ekspozohesh në tregun ndërkombëtar që këtu bëhen investime të mëdha”, tha ai.
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