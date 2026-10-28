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Sporti

Zyrtare: Andi Hadroj prezantohet te Vllaznia

· 1 min lexim

Tashmë është zyrtare: Andi Hadroj është një lojtar i Vllaznisë. Ish-lojtari i Partizanit rikthehet në Abissnet Superiore, pas një aventure në Ukrainë.

27-vjeçari ishte një lojtar i lirë dhe zgjodhi që të luajë për kuqeblutë për pjesën e mbetur të sezonit.

“KF Vllaznia mirëpret Andi Hadrojn, i cili bashkohet me skuadrën për të na ndihmuar në sfidat që kemi përpara. Mirë se erdhe, Andi!”, shkruhet në njoftimin e klubit shkodran.

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