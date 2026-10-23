Zyrtarët amerikanë dhe koreano-jugorë: Shanset për një takim Trump-Kim këtë vit po zbehen
Zyrtarët amerikanë dhe koreano-jugorë i shohin gjithnjë e më të zbehta shanset për një takim mes presidentit Donald Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong Un këtë vit, sipas pesë personave në dijeni të çështjes, siç njofton Reuters në një shkrim ekskluziv.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrë ende asnjë përgjigje nga Koreja e Veriut për mbajtjen e një takimi Trump-Kim dhe ka mbetur pak kohë para samitit rajonal në Kinë muajin e ardhshëm, ku një takim i tillë mund të ndodhte, thanë personat e cituar nga Reuters — katër prej tyre të informuar nga zyrtarë të lartë amerikanë e koreano-jugorë, plus një zyrtar i Koresë së Jugut. Mediat shtetërore koreano-veriore kanë thënë se Pheniani do të vinte kushte të forta për një samit dypalësh, përfshirë lehtësimin e sanksioneve, ndonëse motra e fuqishme e Kim-it ka deklaruar se dy udhëheqësit kanë një marrëdhënie “të shkëlqyer”.
Në gusht, presidenti republikan tha se planifikonte të takohej me Kim-in më vonë këtë vit dhe se udhëheqësi koreano-verior i ishte përgjigjur afrimit të tij. Agjencia e inteligjencës e Koresë së Jugut u tha ligjvënësve në fund të muajit të kaluar se kishte 50 për qind gjasa që Trump dhe Kim të takoheshin në margjinat e samitit të APEC-ut më 18–19 nëntor në Shenzhen të Kinës. Por të hënën, Trump — i cili u takua me Kim-in tri herë gjatë mandatit të parë — i zbehu vetë pritshmëritë: “Shkojmë shumë mirë bashkë dhe nuk jam i sigurt nëse dikush po kërkon një takim”, u tha ai gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, në kushte anonimiteti, tha se politika amerikane ndaj Koresë së Veriut nuk ka ndryshuar. “Presidenti Trump mbetet i hapur për bisedime me Kim Jong Un-in, pa asnjë parakusht. Nuk ka takime për të njoftuar në këtë moment. Udhëheqësit do të takohen në kohën e duhur”, tha zyrtari. Ministria e Jashtme e Koresë së Jugut nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment, ndërsa ambasadorja e Seulit në Uashington, Kang Kyung-wha, tha javën e kaluar se nuk ishte bërë asnjë përparim konkret drejt një samiti Trump-Kim.
Ankit Panda, bashkëpunëtor i lartë në Programin e Politikës Bërthamore në Carnegie Endowment for International Peace, vlerëson se gjasat për një takim në samitin e APEC-ut janë më pak se 10 për qind. Ambasadorja amerikane në Korenë e Jugut, Michelle Steel, tha të mërkurën në një aktivitet në Seul se nuk e di kur do të takohen dy udhëheqësit, por nëse arrihet një takim, ai ka gjasa të njoftohet papritur: “Nëse ndodh, do të ndodhë të nesërmen ose brenda pak ditësh njoftimi”.
Të dyja Koretë mbeten teknikisht në luftë, nën armëpushimin që i dha fund luftimeve të viteve 1950–53. Shtetet e Bashkuara mbajnë rreth 28,500 trupa dhe pajisje ushtarake në Korenë e Jugut, ndërsa zyrtarët koreano-jugorë, duke cituar vlerësime të grupeve private kërkimore, thonë se Koreja e Veriut zotëron mes 80 dhe 120 koka bërthamore. Takimet e Trump-it me Kim-in në vitet 2018 dhe 2019, ndonëse historike, nuk dhanë rezultate konkrete.
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