Departamenti i Drejtësisë çon në apel çështjen e fletëvotimeve të Kalifornisë, para se gjyqtari të vendosë
Siç njofton Reuters, Departamenti amerikan i Drejtësisë i kërkoi të enjten një gjykate apeli të ndërhyjë në padinë e tij, me të cilën kërkon të ndalojë përkohësisht Kaliforninë nga numërimi i më shumë se 20 mijë fletëvotimeve me postë të votuesve që administrata e presidentit Donald Trump pretendon se ka gjasa të mos jenë shtetas amerikanë.
Sipas Democracy Docket, departamenti paraqiti njoftimin e apelit në Gjykatën e Apelit të Qarkut të 9-të pasi gjyqtari i qarkut David O. Carter nuk vendosi deri në afatin e mesditës që departamenti kishte kërkuar për kërkesën e tij urgjente për ndalimin e numërimit. Në paraqitjen e tij, departamenti pranoi se Carter “nuk ka vendosur”, por argumentoi se, për shkak të asaj që e quajti natyra “kritike dhe urgjente” e çështjes, heshtja e gjyqtarit përbën një “refuzim konstruktiv” të kërkesës për masa paraprake.
Manovra procedurale vjen një javë pasi departamenti paditi Kaliforninë, sekretaren e shtetit Shirley Weber dhe regjistruesin e qarkut Los Angeles, Dean Logan, për të ndaluar zyrtarët zgjedhorë nga numërimi i fletëvotimeve të më shumë se 20 mijë personave që agjencitë federale i kanë identifikuar si me gjasa jo-shtetas, përveç nëse shtetësia e tyre verifikohet më parë. Të mërkurën, departamenti i kërkoi Carter-it të vendoste deri në mesditën e së enjtes, duke pretenduar se “çdo minutë” që Kalifornia vazhdonte përpunimin e fletëvotimeve pa i veçuar ato të votuesve të shënuar nga autoritetet federale shkaktonte dëm të pakthyeshëm.
Kalifornia dhe qarku Los Angeles e kanë kundërshtuar ashpër këtë premisë dhe i kanë kërkuar Carter-it ta rrëzojë padinë tërësisht. Ata argumentojnë se departamenti nuk ka legjitimitet dhe nuk ka autoritet ligjor për të përdorur nenin 18 U.S.C. § 611 — një ligj penal që ndalon jo-shtetasit të votojnë në zgjedhjet federale — për të detyruar zyrtarët shtetërorë të ndryshojnë mënyrën se si i administrojnë dhe i numërojnë fletëvotimet. Mocionet për rrëzim u paraqitën të mërkurën, pak pasi çështja iu kalua Carter-it.
Apeli i departamentit nuk i referohet ndonjë vendimi që ia refuzon kërkesën: ai thotë se mosvendosja brenda afatit të kërkuar ka “efektin praktik” të një refuzimi të masës paraprake dhe për këtë arsye mund të apelohet. Mbetet për t’u parë nëse Gjykata e Qarkut të 9-të do ta pranojë këtë karakterizim të heshtjes së gjyqtarit si një refuzim i apelueshëm; gjykata e qarkut, ndërkohë, nuk ka nxjerrë asnjë vendim që e refuzon kërkesën e departamentit.
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