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Film

Tom Cruise mbron «Digger»-in pas dështimit në box office: «Jam krenar për atë që krijuam»

Filmi i Alejandro G. Iñárritu mblodhi vetëm 7.5 milionë dollarë në fundjavën e hapjes — hapja më e dobët për aktorin në 19 vjet

· 2 min lexim

Tom Cruise si naftëmagnati Digger Rockwell në «Digger» (Warner Bros.)

Tom Cruise si naftëmagnati Digger Rockwell në «Digger» (Warner Bros.)

Tom Cruise nuk është gati ta shpallë «Digger»-in një humbje, edhe pasi filmi u nis keq në arkëtimet e box office-it. Të shtunën, më 3 tetor, aktori publikoi në X foto nga prapaskenat e xhirimeve, duke falënderuar kastin dhe ekipin për punën e tyre, siç njofton The Wrap.

«”Digger” është zyrtarisht në kinema dhe jam shumë i nderuar që pata mundësinë ta krijoja këtë film përkrah artistësh kaq të talentuar», shkroi Cruise. «Faleminderit të gjithë kastit dhe ekipit për përkushtimin, punën e palodhur dhe gëzimin. Përvoja ishte vërtet e paharrueshme dhe jam krenar për atë që krijuam.»

Megjithë entuziazmin e aktorit, filmi hapi dobët: 7.5 milionë dollarë në fundjavë nga 3,321 salla, me një buxhet prej të paktën 125 milionë dollarësh (disa raporte e çojnë mbi 160 milionë). Është hapja më e dobët për Cruise që nga «Lions for Lambs» (2007), i cili debutoi me 6.7 milionë dollarë.

Filmi i regjisorit Alejandro G. Iñárritu e ka ndarë kritikën dhe publikun: nota C+ në CinemaScore, 51% nga kritikët dhe 71% nga publiku në Rotten Tomatoes. Cruise luan naftëmagnatin Digger Rockwell, arroganca dhe lakmia e të cilit shkaktojnë një katastrofë globale, dhe presidenti (John Goodman) i kërkon atij që «të gërmojë» rrugën për të dalë nga rrëmuja. Në mbrojtje të filmit doli këtë javë edhe regjisori Guillermo del Toro, i cili e quajti «guximtar dhe të fortë kinematografikisht».

«Digger» konsiderohet një lojë çmimesh për Cruise: aktori ka fituar një Oscar nderi, por nuk ka marrë kurrë një statujë aktrimi nga Akademia, siç vë në dukje The Wrap. Përkundër shifrave të ulëta, entuziazmi i tij për filmin mbetet i pandryshuar.

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