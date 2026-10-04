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Mish

Tafelspitz vjenez — mishi i zier austriak me salcë rrepke dhe perime

· 3 min lexim
Foto: Hh2409 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Tafelspitz është pjata më e famshme e kuzhinës austriake dhe konsiderohet pjata kombëtare e Austrisë — thuhet se ishte edhe e preferuara e perandorit Franz Joseph I. Emri vjen nga pjesa e veçantë e mishit të viçit (maja e kofshës së pasme) që zihet ngadalë për orë të tëra në lëng me perime rrënjore, derisa bëhet i butë dhe lëng. Tradicionalisht lëngu i kulluar shërbehet si supë e parë, ndërsa mishi i prerë në feta shoqërohet me salcë rrepke (Meerrettichsauce), salcë me qepë të njoma, patate dhe perimet e ziera nga tenxherja, siç përshkruhet në traditën klasike vjeneze të gatimit.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 1–1,2 kg mish viçi (pjesa e pasme e kofshës)
  • 2,5 litra ujë të ftohtë
  • 2 karrota
  • 1 presh
  • 1/2 selino rrënjë (ose 2–3 degë selino)
  • 1 qepë e madhe, e përgjysmuar dhe e skuqur lehtë në tigan të thatë
  • 2 thelpinj hudhër
  • 10 kokrra piper të zi
  • 2 gjethe dafine
  • Kripë sipas shijes dhe majdanoz i freskët

Për salcën e rrepkës:

  • 3 lugë gjelle rrepkë e grirë (e freskët ose nga kavanozi)
  • 200 ml krem kuzhine
  • 1 lugë gjelle gjalpë
  • 1 lugë çaji miell
  • Kripë, pak sheqer dhe pak lëng limoni

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Vendosni mishin në një tenxhere të madhe me ujë të ftohtë dhe lëreni të vlojë. Hiqni me lugë shkumën që mblidhet në sipërfaqe.
  2. Shtoni karrotat, preshin, selinonë, qepën e skuqur, hudhrën, piperin, dafinën dhe kripën. Ulni zjarrin dhe ziejeni ngadalë, me kapak gjysmë të hapur, për 2,5–3 orë, derisa mishi të shpohet lehtë me pirun.
  3. Hiqni mishin nga tenxherja dhe mbajeni të ngrohtë, të mbuluar. Kullojeni lëngun — ai shërbehet si supë e parë, sipas dëshirës me petë të holla ose thërrime buke.
  4. Për salcën e rrepkës: shkrini gjalpin në një tigan, shtoni miellin dhe kaurdiseni 1 minutë duke e përzier; hidhni kremin pak nga pak derisa salca të trashet; shtoni rrepkën e grirë, kripën, sheqerin dhe lëngun e limonit dhe përziejini mirë.
  5. Priteni mishin në feta të trasha, kundër fibrave të mishit. Servireni me salcën e rrepkës, perimet e ziera nga lëngu, patate të ziera ose të skuqura dhe qepë të njoma të grira hollë sipër.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e zierjes: 2,5–3 orë. Numri i porcioneve: 4.

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