Tafelspitz vjenez — mishi i zier austriak me salcë rrepke dhe perime
Tafelspitz është pjata më e famshme e kuzhinës austriake dhe konsiderohet pjata kombëtare e Austrisë — thuhet se ishte edhe e preferuara e perandorit Franz Joseph I. Emri vjen nga pjesa e veçantë e mishit të viçit (maja e kofshës së pasme) që zihet ngadalë për orë të tëra në lëng me perime rrënjore, derisa bëhet i butë dhe lëng. Tradicionalisht lëngu i kulluar shërbehet si supë e parë, ndërsa mishi i prerë në feta shoqërohet me salcë rrepke (Meerrettichsauce), salcë me qepë të njoma, patate dhe perimet e ziera nga tenxherja, siç përshkruhet në traditën klasike vjeneze të gatimit.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 1–1,2 kg mish viçi (pjesa e pasme e kofshës)
- 2,5 litra ujë të ftohtë
- 2 karrota
- 1 presh
- 1/2 selino rrënjë (ose 2–3 degë selino)
- 1 qepë e madhe, e përgjysmuar dhe e skuqur lehtë në tigan të thatë
- 2 thelpinj hudhër
- 10 kokrra piper të zi
- 2 gjethe dafine
- Kripë sipas shijes dhe majdanoz i freskët
Për salcën e rrepkës:
- 3 lugë gjelle rrepkë e grirë (e freskët ose nga kavanozi)
- 200 ml krem kuzhine
- 1 lugë gjelle gjalpë
- 1 lugë çaji miell
- Kripë, pak sheqer dhe pak lëng limoni
HAPAT E PËRGATITJES:
- Vendosni mishin në një tenxhere të madhe me ujë të ftohtë dhe lëreni të vlojë. Hiqni me lugë shkumën që mblidhet në sipërfaqe.
- Shtoni karrotat, preshin, selinonë, qepën e skuqur, hudhrën, piperin, dafinën dhe kripën. Ulni zjarrin dhe ziejeni ngadalë, me kapak gjysmë të hapur, për 2,5–3 orë, derisa mishi të shpohet lehtë me pirun.
- Hiqni mishin nga tenxherja dhe mbajeni të ngrohtë, të mbuluar. Kullojeni lëngun — ai shërbehet si supë e parë, sipas dëshirës me petë të holla ose thërrime buke.
- Për salcën e rrepkës: shkrini gjalpin në një tigan, shtoni miellin dhe kaurdiseni 1 minutë duke e përzier; hidhni kremin pak nga pak derisa salca të trashet; shtoni rrepkën e grirë, kripën, sheqerin dhe lëngun e limonit dhe përziejini mirë.
- Priteni mishin në feta të trasha, kundër fibrave të mishit. Servireni me salcën e rrepkës, perimet e ziera nga lëngu, patate të ziera ose të skuqura dhe qepë të njoma të grira hollë sipër.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e zierjes: 2,5–3 orë. Numri i porcioneve: 4.
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