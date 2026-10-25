117 përplasje në front gjatë ditës: në drejtimin e Pokrovskut u likuiduan 28 ushtarë rusë
Sipas raportit të mbrëmjes të Shtabit të Përgjithshëm, që nga fillimi i ditës në front kanë ndodhur 117 përplasje luftarake; armiku ka kryer 52 sulme ajrore, ka hedhur 173 bomba të drejtuara dhe ka përdorur 6.000 dronë kamikazë.
Që nga fillimi i ditës, në frontin e luftës në Ukrainë kanë ndodhur 117 përplasje luftarake, siç njofton Ukrinform duke iu referuar raportit të mbrëmjes të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës për situatën deri në orën 22:00.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm, armiku ka kryer 52 sulme ajrore dhe ka hedhur 173 bomba ajrore të drejtuara; përveç kësaj, ka përdorur 6.000 dronë kamikazë dhe ka kryer 1.899 goditje me artileri ndaj vendbanimeve dhe pozicioneve të trupave ukrainase.
Në drejtimin e Pokrovskut armiku kreu 14 sulme pranë vendbanimeve Sofiivka, Vilne, Novyi Donbas, Dobropillia, Vasylivka, Krasnopodillia, Serhiivka dhe Molodetske. Sipas llogaritjeve paraprake të Shtabit, aty u likuiduan 28 okupatorë dhe u plagosën 8; u shkatërruan pesë njësi teknike automobilistike dhe dy mjete speciale, ndërsa 146 dronë të llojeve të ndryshme u shkatërruan ose u shtypën.
Në drejtimin e Kostiantynivkës forcat ukrainase zmbrapsën 11 sulme pranë qytetit me të njëjtin emër, ndërsa në drejtimin e Huljaipoles u zmbrapsën nëntë sulme. Siç raporton Ukrinform, humbjet totale luftarake të trupave ruse nga 24 shkurti 2022 deri më 24 tetor 2026 vlerësohen në rreth 1.576.600 ushtarë.
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