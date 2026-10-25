Dron reaktiv rus godet rrethin Novobavarskyi të Kharkivit: një i vrarë dhe katër të plagosur
Një dron reaktiv goditi të shtunën në mbrëmje rrethin Novobavarskyi të Kharkivit, njoftoi kryebashkiaku Ihor Terekhov: një person u vra dhe katër të tjerë u plagosën. Pasojat e sulmit po vlerësohen.
Një dron reaktiv rus goditi të shtunën në mbrëmje rrethin Novobavarskyi të Kharkivit, duke vrarë një person dhe duke plagosur katër të tjerë, siç njofton Ukrinform.
“Rrethi Novobavarskyi u sulmua nga një dron reaktiv armik. Po vlerësojmë pasojat”, shkroi kryetari i bashkisë së Kharkivit, Ihor Terekhov. Fillimisht u raportuan tre të plagosur, por pak më pas kryebashkiaku njoftoi se nga goditja ishte vrarë një person dhe ishin plagosur katër të tjerë.
Siç rikujton Ukrinform, më 23 tetor dy persona, mes tyre një fëmijë, u plagosën nga një goditje ruse në rrethin Osnovyanskyi të qytetit.
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