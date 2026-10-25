Obama në Cleveland: Po votojmë për ndryshim këtu në Ohio
Ish-presidenti Barack Obama sulmoi presidentin Donald Trump për kostot e jetesës dhe mbështeti Sherrod Brown e Amy Acton në garat e ngushta të mesmandatit në Ohio.
Ish-presidenti Barack Obama sulmoi ashpër presidentin Donald Trump të shtunën në Cleveland, teksa demokratët synojnë të mobilizojnë votuesit para zgjedhjeve të ngushta të mesmandatit në Ohio, siç njofton USA TODAY.
Obama mori pjesë së bashku me ish-senatorin Sherrod Brown dhe kandidaten demokrate për guvernatore Amy Acton në një tubim në Cleveland Public Auditorium. Brown dhe Acton janë në gara të ngushta para zgjedhjeve të 3 nëntorit, të cilat mund të vendosin kontrollin e Senatit amerikan dhe të vendosin një demokrat në zyrën e guvernatorit të Ohios për herë të parë që nga viti 2011.
Para mijëra mbështetësve, Obama e portretizoi kandidatin republikan për guvernator Vivek Ramaswamy si oportunist dhe senatorin Jon Husted si vulë gome të administratës Trump. “Na kanë mbetur edhe dy vjet të kësaj administre. Por me çfarë nuk jemi të detyruar të qëndrojmë? Nuk jemi të detyruar të qëndrojmë me Kongresin pa shtyllë kurrizore dhe guvernatorët republikanë që mundësojnë paligjshmëri, pakujdesi, mizori dhe indiferencë ndaj njerëzve që punojnë”, tha ai. Vizita shënoi udhëtimin e parë të Obamës në Ohio që nga viti 2018.
Ish-presidenti e fajësoi Trumpin për rritjen e kostove dhe sulmoi politikat e tij për imigracionin dhe politikën e jashtme; ai e ngacmoi presidentin edhe për rindërtimin e Shtëpisë së Bardhë, duke thënë se duket “sikur Saddam Husseini të kishte hapur një Cheesecake Factory”. Brown tha se “media kombëtare nuk do ta fshijë më kurrë Ohion nga harta”. Zëdhënësja e Hustedit, Amy Natoce, u përgjigj se politikat e mbështetura nga Obama dhe Brown rritën taksat dhe mundësuan kaos në kufirin jugor.
Obama dënoi edhe një reklamë të Ramaswamyt ku shfaqet nëna e larguar e Actonit, e cila e akuzon të bijën se gënjen për fëmijërinë e saj: “Nuk e di çfarë ka ndodhur që standardet e sjelljes kanë rënë kaq poshtë sa dikush mund të bëjë një reklamë të tillë; asnjë post nuk ia vlen të biesh kaq poshtë”. Ramaswamy e ka mbrojtur reklamën dhe ka refuzuar thirrjen e guvernatorit Mike DeWine për ta hequr atë. “Në Ohio ne punojmë fort dhe kujdesemi për njëri-tjetrin”, tha Acton para turmës. “Zoti Ramaswamy, ju nuk jeni vetëm jashtë realitetit; jeni për vete dhe jeni rrezik për shtetin tim.”
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