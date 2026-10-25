Skadon sot në mesnatë afati shtesë për regjistrimin e objekteve pa leje në Serbi
Pronarët e objekteve të ndërtuara pa leje në Serbi, që për arsye objektive nuk arritën të aplikojnë në afatin e rregullt sipas ligjit "Svoj na svome", kanë afat vetëm deri sonte në mesnatë; aplikimet pranohen online, në posta dhe në sportelet e komunave.
Në Serbi skadon sot, 24 tetor, në mesnatë afati shtesë për regjistrimin e objekteve të ndërtuara pa leje sipas ligjit “Svoj na svome”, siç njofton agjencia Beta. Të drejtën e aplikimit shtesë e kanë vetëm pronarët që për arsye objektive — sëmundje e aplikuesit apo e një anëtari të familjes, ose pengesa administrative — nuk mundën të aplikonin brenda afatit të rregullt ligjor.
Aplikimet elektronike përmes aplikacionit “Svoj na svome” pranohen deri në mesnatë, ndërsa qytetarët mund të aplikojnë edhe në sportelet e postave dhe të komunave në mbarë Serbinë. Postat sot punojnë sipas orarit të tyre të së shtunës, ndërsa komunave dhe qyteteve u është rekomanduar të hapin sportele të veçanta për pranimin e aplikimeve; në Beograd sportelet në gatishmëri në Rrugën Kraljice Marije 1, kati 15, punojnë nga ora 8 deri në 16.
Sipas deklaratës së mëparshme të ministres së Ndërtimtarisë, Aleksandra Sofronijeviq, dhënë për agjencinë Tanjug, sipas këtij ligji janë dorëzuar gjithsej rreth 2,7 milionë aplikime, prej tyre 2.527.000 brenda afatit të rregullt dhe pak më pak se 200.000 në afatin shtesë, ndërsa janë lëshuar 1,2 milionë vërtetime. Ministrja ka theksuar se çdo aplikim shtesë do të vlerësohet veçmas nga Agjencia për Planifikim Hapësinor dhe Urbanizëm, ndaj dorëzimi i provës së pengesës është i domosdoshëm.
Afati i rregullt për regjistrimin e objekteve zgjati nga 8 dhjetori i vitit të kaluar deri në mesnatën e 8 shkurtit 2026. Aplikimet atëherë pranoheshin në 547 posta dhe në 150 lokacione të tjera, si dhe online përmes platformës digjitale të Agjencisë, me numër personal dhe letërnjoftim, me llogari në portalin eUprava ose përmes qendrave të shërbimit të vetëqeverisjes lokale.
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