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Kosova

Simulim emergjence në objektin e KEDS-it në Gjakovë: zjarr, evakuim dhe shpëtim i një personi të lënduar

Ushtrimi ndërinstitucional, i organizuar në kuadër të Javës Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë, testoi gatishmërinë e zjarrfikësve, të policisë dhe të ekipeve mjekësore për reagim në raste zjarri.

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Në objektin e KEDS-it në Gjakovë është realizuar një simulim ndërinstitucional për reagim në situata emergjente, me skenar zjarri, evakuimi të personave dhe shpëtimi të një personi të lënduar nga kati i dytë i objektit, siç njofton Telegrafi, duke iu referuar njoftimit të Komunës së Gjakovës.

Sipas njoftimit, aktiviteti kishte për qëllim testimin e gatishmërisë së ekipeve për reagim në raste emergjente, forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve, si dhe avancimin e aftësive për evakuim, shpëtim dhe ofrim të ndihmës së parë.

Simulimi u organizua nga KEDS-i në kuadër të “Javës Evropiane për Siguri dhe Shëndet në Punë”, në bashkëpunim me Komunën e Gjakovës, Njësinë Profesionale të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, Policinë e Kosovës dhe ekipet e emergjencës mjekësore.

Përmes këtij aktiviteti u synua vlerësimi i reagimit të institucioneve në situata të rrezikut, si dhe përmirësimi i koordinimit ndërmjet ekipeve përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave.

Komuna e Gjakovës ka theksuar rëndësinë e gatishmërisë institucionale dhe reagimit profesional në situata emergjente, me synim mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe ofrimin e një reagimi sa më efektiv në raste të tilla, siç raporton Telegrafi.

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