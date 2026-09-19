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NHL

Roman Kantserov përshtatet në Chicago dhe forcon lidhjet me shokët e Blackhawks

· 3 min lexim

Roman Kantserov ka mbërritur në Chicago dhe po vijon përshtatjen e tij në qytet. Sulmuesi 21-vjeçar është vendosur përkohësisht në një hotel në qendër të qytetit, pranë Michigan Avenue dhe liqenit, dhe thotë se po shijon ofertat e restoranteve dhe dyqaneve përreth. Megjithatë, prioriteti i tij mbetet hokeji dhe puna me ekipin.

Siç raporton nhl, klubi pret që Kantserov, përzgjedhja e raundit të dytë (nr. 44) në draftin e vitit 2023, të luajë në formacionin e parë. Sezonin e kaluar ai shënoi 64 pikë (36 gola dhe 28 asistime) në 63 ndeshje për Metallurg Magnitogorsk në KHL, dhe shtoi edhe tetë pikë (4 gola, 4 asistime) në 15 ndeshje Playoff për të arritur në semifinalet e Kupës Gagarin. Për momentin Kantserov po stërvitet si krah i majtë në linjën e parë me mesfushorin Frank Nazar dhe krahun e djathtë Patrick Kane; pritet që ai të luajë pranë Connor Bedard kur ky i fundit të rikuperohet nga operacioni i shpatullës, rikthimi i të cilit pritet në nëntor.

drejtuesit teknikë dhe menaxherial vlerësojnë përvojën e tij në KHL si një faktor që i jep atij qetësi dhe vetëbesim të shtuar. Përgjegjësi i përgjithshëm Kyle Davidson tha se eksperienca në liga të mëdha ndihmon në integrimin më të shpejtë në stilin e lojës dhe sjell një mentalitet të pjekur. Trajneri Jeff Blashill vuri në dukje kompletësinë e lojës së Kantserov, përfshirë lojën pa puck dhe ritmin e tij, duke e konsideruar këtë si një avantazh në adaptimin ndaj kërkesave të ekipit.

Gjatë verës Kantserov ka punuar edhe në Shtetet e Bashkuara, ku stërviti në Stamford, Connecticut, në një qendër private trajningu, bashkë me disa lojtarë të tjerë të NHL dhe me portierin e Blackhawks, Spencer Knight. Knight përmendi përmirësimet në forcë dhe lëvizshmëri, si dhe aspektet e integrimit shoqëror—nga darkat e përbashkëta te daljet për argëtim—që po e bëjnë kantserovin të ndihet komod në ambientin e ri.

Një debutim mund të vijë që në hapjen e sezonit të rregullt, kur Chicago takon Vegas Golden Knights më 29 shtator në T-Mobile Arena, dhe Kantserov thotë se ndihet gati për të përballuar pritshmëritë dhe për të kontribuar menjëherë në lojë. Artikulli në nhl nënvizon se përqendrimi i tij është te stërvitja dhe krijimi i lidhjeve brenda ekipit, ndërsa ai e përshkruan klimën në dhomën e zhveshjes si të ngrohtë dhe mbështetëse.

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