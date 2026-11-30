Jenna Ortega dhe Adam Driver në filmin fantastik «Lily May B» të Leos Carax
Regjisori francez zbuloi detajet e filmit të tij të shtatë artistik: një përrallë post-apokaliptike me kafshë që flasin dhe motoçikleta, që do të xhirohet në Galicia të Spanjës dhe në Belgjikë.
Jenna Ortega rikthehet te zhanri fantastik: sipas ScreenRant, e cila citon gazetën spanjolle El Español, aktorja do të luajë në filmin e ri fantastik “Lily May B”, ku është bashkuar edhe Adam Driver, ylli i trilogjisë vazhduese të “Star Wars”.
Detajet i ka zbuluar vetë regjisori Leos Carax, për të cilin ky është filmi i shtatë artistik. Ai mendonte se do të ishte një produksion i vogël, por buxheti doli i kushtueshëm: është një lloj përralle e vendosur në një botë post-apokaliptike ku nuk kanë mbetur pothuajse njerëz, përveç një vajze tetëvjeçare, një të riu që e luan Adam Driver dhe personazhit të Jenna Ortega-s, të rrethuar nga kafshë që flasin dhe motoçikleta. Xhirimet do të zhvillohen në Spanjë, konkretisht në Galicia, dhe në Belgjikë.
Procesi i sigurimit të financimit shtesë është në vazhdim për shkak të shkallës së rritur të filmit. Për Ortega-n, “Lily May B” është bashkëpunimi i parë me Carax-in, ndërsa për Driver-in është një ribashkim me regjisorin pas filmit “Annette”.
Ortega vjen pas filmit “Klara and the Sun” të Taika Waititi-t, ndërsa para saj ka “The Gallerist” me Natalie Portman, që del në kinema më 4 dhjetor, dhe “The Great Beyond” të J.J. Abrams, i planifikuar për 1 tetor 2027. Ndërkohë, sezoni i tretë i serialit “Wednesday” pritet në vitin 2027.
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