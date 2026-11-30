NatWest pritet të emërojë ish-drejtoreshën financiare të BBVA-së, Luisa Gomez Bravo, si drejtoreshë të re financiare
Sipas Sky News, banka britanike NatWest po përgatit emërimin e Luisa Gomez Bravo-s në krye të financave, në vend të Katie Murray-t, me një njoftim të mundshëm që këtë javë.
Banka britanike NatWest po përgatit emërimin e Luisa Gomez Bravo-s si drejtoreshë të re financiare, sipas një raportimi të Sky News që e citon Reuters. Gomez Bravo dha dorëheqjen në fillim të këtij viti nga posti i drejtoreshës financiare të gjigantit bankar spanjoll BBVA.
Sipas burimeve të City-t të Londrës, të cituara në raportim, ajo pritet të marrë detyrën nga Katie Murray, drejtoresha financiare me shërbim të gjatë e grupit, dhe njoftimi zyrtar mund të vijë që këtë javë. Murray u emërua drejtoreshë financiare e NatWest Group në vitin 2019, pas roleve të larta brenda grupit si drejtoreshë e financave dhe zëvendësdrejtoreshë financiare, ndërsa më herët kishte punuar në Old Mutual Emerging Markets në Johanesburg.
Gomez Bravo, përpara se t’i bashkohej BBVA-së, kishte punuar në bankat e investimeve Salomon Brothers dhe Lehman Brothers. Emërimi i saj do të ishte ndryshimi më i fundit në krye të bankës që kur drejtori ekzekutiv Paul Thwaite mori drejtimin e NatWest në vitin 2023.
Reuters thekson se nuk ka mundur ta verifikojë në mënyrë të pavarur raportimin: Gomez Bravo nuk ka qenë e arritshme për koment, ndërsa NatWest ka refuzuar të komentojë. Deri në njoftimin zyrtar, emërimi mbetet në nivelin e një raportimi mediatik të bazuar në burime të City-t.
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