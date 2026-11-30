Studioja e Peter Blake rikrijohet në Pitzhanger: ekspozita e madhe për ikonën britanike të pop-artit
Pitzhanger Manor & Gallery në Londër rikrijon brenda galerisë studion e Hammersmith-it të Sir Peter Blake, figurës përcaktuese të pop-artit britanik, mes pikturave, kolazheve dhe kujtimeve të një karriere shtatëdekadëshe.
Pitzhanger Manor & Gallery në Londër po zhvillon ekspozitën e madhe “Peter Blake: In the Studio”, kushtuar jetës dhe veprës së Sir Peter Blake, artistit të lindur më 1932 që në shtatë dekada karrierë u bë figura përcaktuese e pop-artit britanik, me piktura, kolazhe, printe dhe kopertina albumesh, siç njofton ArtDaily.
Qendra zhytëse e ekspozitës është studioja e tij në Hammersmith, pak larg galerisë, e rikrijuar brenda Pitzhanger-it, së bashku me koleksionin e tij të kurioziteteve dhe kujtimeve. Ekspozita përfshin piktura, skulptura, kolazhe dhe vepra në letër nga fillimi i viteve ’60 deri te veprat e fundit.
Blake shpërtheu në fillim të viteve ’60, duke ekspozuar përkrah David Hockney-t dhe në programin e BBC-së “Pop Goes the Easel”. Me bashkëshorten e atëhershme Jann Howarth, ai krijoi kopertinën e albumit të Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967).
Në Dhomën e Vogël të Vizatimit ekspozohen vepra të frymëzuara nga Hogarth — “Marriage A-la-Mode” dhe “Gin Lane” — aty ku familja Soane mbante dikur “A Rake’s Progress”. Drejtoresha Rebecca Lyons e quajti nder dhe privilegj pritjen e veprës së një legjende të artit britanik, ndërsa ekspozita kurohet nga Jake Twyford dhe Louise Shorr.
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