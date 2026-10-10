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Teater

40 vjet «Fantazma e Operës» në West End: gala jubilare me Michael Crawford dhe Sarah Brightman në His Majesty’s Theatre

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His Majesty's Theatre në Londër, ku «The Phantom of the Opera» luhet prej vitit 1986 (foto: MrsEllacott, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Mbrëmja e 9 tetorit 2026 shënoi një kapitull historik për teatrin botëror: muzikali «The Phantom of the Opera» festoi 40-vjetorin e premierës së tij në Londër me një galë speciale në His Majesty’s Theatre — në të njëjtin teatër ku luhet pandërprerë që prej vitit 1986, siç njofton BroadwayWorld.

Gala përfshiu një performancë të kastit të 40-vjetorit dhe një curtain call festiv me artistë të nderuar alumni nga katër dekadat — mes tyre sopranoja origjinale Christine Daaé, Sarah Brightman, dhe Fantazma origjinal, Michael Crawford. Crawford, i cili krijoi rolin titullar në premierën londineze të vitit 1986, u ngjit në skenë për një finale speciale me «The Music of the Night», një moment që hyri në historinë e muzikalit.

Festimet shtrihen edhe përtej teatrit: monumente në Londër, Këln, Shangai dhe Nju Jork u ndriçuan me projeksione të maskës ikonike të Fantazmës. Në Londër projeksionet u shfaqën pranë Katedrales së Shën Palit, The Shard-it dhe urës Hammersmith, sipas BroadwayWorld.

Performanca e galës u filmua gjithashtu për një shpërndarje ndërkombëtare në kinema në vitin 2027 — hera e parë që produksioni i West End-it kapet live në shtëpinë e tij origjinale londineze, në një bashkëprodhim të UPCG, Cameron Mackintosh Limited dhe LW Entertainment, me regji për ekran nga Brett Sullivan.

Trupa e përvjetorit, e udhëhequr nga Jordan Donica si Fantazma, Beatrice Penny-Touré si Christine Daaé, Rhys Whitfield si Raoul dhe Sierra Boggess si Carlotta, luan në His Majesty’s Theatre deri më 21 nëntor 2026. Që prej premierës së vitit 1986, muzikali me muzikë të Andrew Lloyd Webber-it është parë nga mbi 160 milionë spektatorë në 229 qytete, 54 territore dhe 23 gjuhë; produksioni origjinal londinez fitoi çmimin Olivier për Muzikalin e Ri më të Mirë, ndërsa ai i Broadway-t fitoi shtatë çmime Tony në vitin 1988, përfshirë Muzikalin më të Mirë.

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