Trump hedh bast te blitz-i i tubimeve për të shpëtuar republikanët në zgjedhjet e mesmandatit
Këshilltarët politikë të presidentit amerikan po vënë gjithçka te një seri tubimesh në zona të kuqe në të gjithë vendin për të nxjerrë në votim votuesit që votojnë rrallë, ndërsa sondazhet paralajmërojnë humbje për republikanët më 3 nëntor, siç raporton Wall Street Journal.
Ekipi politik i Donald Trumpit po ndërton të gjithë strategjinë për zgjedhjet e mesmandatit mbi një blitz tubimesh presidenciale në zona të kuqe në të gjithë Shtetet e Bashkuara, me synimin për të mobilizuar votuesit që votojnë rrallë, të ashtuquajturit “low-propensity voters”, makinerinë e pjesëmarrjes që i dha fitoren në vitin 2024. Krahas tubimeve, fushata do të shoqërohet me reklama dixhitale të targetuara, postë dhe telefonata, sipas Wall Street Journal.
Rrethinat e presidentit thonë se sondazhet që tregojnë një avantazh të madh të demokratëve nuk janë të sakta, pikërisht sepse nuk arrijnë të kapin këta votues. Vetë Trumpi beson se mund t’i sfidojë edhe një herë parashikimet, ashtu siç ka bërë në të kaluarën. Në bordin e Air Force One gjatë fluturimit për në tubimin në Mobile, Alabama, aktivistja konservatore Laura Loomer e këshilloi atë, duke e përshkruar nismën si një “përpjekje të fundit” për t’i çuar “në finish” kandidatët republikanë që nuk janë aq dinamikë.
Tabelat zgjedhore, megjithatë, po errësohen për republikanët: Cook Political Report zhvendosi së fundmi tre gara për Senatin në favor të demokratëve, Kansasin në “tossup”, New Hampshire-in në “lean Democrat” dhe North Carolina-n në “likely Democrat”, si dhe 18 gara për Dhomën e Përfaqësuesve. Kryetari i Dhomës, Mike Johnson, i paraqiti Trumpit në Oval Office një analizë “klinike” garë-për-garë, dhe më vonë i tha Fox News se nëse republikanët humbasin shumicën, ai mund të kthehet në Luiziana dhe të “nisë një biznes bari”.
Ndërkohë, Trumpi është privatisht i frustruar që dy nga këshilltarët e tij kryesorë politikë, Chris LaCivita dhe James Blair, udhëtuan kohët e fundit në Republika Srpska, entitetin serb në Bosnjë e Hercegovinë, për punë elektorale për qeverinë pro-ruse, për të cilën u paguan qindra mijëra dollarë, sipas New York Times. Java tjetër, presidenti mban një tubim në Alaska, vendimtare për kontrollin e Senatit, e më pas në Montana dhe Arizona.
Në frontin financiar, republikanët mbajnë një avantazh të qartë: Komiteti Kombëtar Republikan dhe komitetet e Kongresit kishin mbi 233 milionë dollarë cash në fund të gushtit, ndërsa super PAC-i MAGA Inc. rreth 416 milionë dollarë. Demokratët, nga ana tjetër, kishin mbi 130 milionë dollarë, por me 17.6 milionë dollarë borxh. Mesazhi qendror i Trumpit për bazën mbetet i njëjtë si në North Carolina muajin e kaluar: “Pretendoni se jam unë në fletëvotim”. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Davis Ingle, e përshkroi atë si “udhëheqësin e padiskutueshëm” të partisë.
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