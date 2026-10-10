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Film

«Molepeople» me LaKeith Stanfield dhe Ben Mendelsohn: filmi horror i Blumhouse dhe Paramount Primal del në kinema më 27 gusht 2027

LaKeith Stanfield zëvendëson Anthony Ramos-in në kastin e filmit horror të regjisorit Rob Savage; xhirimet nisin në fund të nëntorit në Britaninë e Madhe.

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LaKeith Stanfield. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

«Molepeople», filmi horror i studiove Blumhouse Atomic Monster dhe Paramount Primal, me regji të Rob Savage, do të dalë në kinema më 27 gusht 2027. Njoftimi u bë të premten, më 9 tetor 2026, gjatë një paneli të New York Comic Con-it, siç njofton TheWrap.

Risia më e madhe e njoftimit është ndryshimi në kast: LaKeith Stanfield zëvendëson Anthony Ramos-in dhe i bashkohet Ben Mendelsohn-it në filmin e shumëpritur horror. Skenari është shkruar nga Nathan Elston.

Historia e filmit ndjek një burrë që zbret në tunelet e braktisura nën qytetin e Nju Jorkut, ku zbulon një shoqëri të deformuar që jeton nën rrugë.

Xhirimet pritet të nisin në fund të nëntorit ose në fillim të dhjetorit 2026 në Britaninë e Madhe, sipas The Hollywood Reporter.

Projekti ishte zhvilluar fillimisht si një film i pavarur, por u zhvendos te Paramount pasi J.D. Lifshitz dhe Raphael Margules krijuan markën e tyre të zhanrit, Primal. Prodhues të filmit janë Jason Blum, J.D. Lifshitz, Raphael Margules dhe James Harris.

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