Rikuperohen dy pikturat e vjedhura të Renoir-it në Rivierën franceze: gjashtë të dyshuar arrestohen për grabitjen
«Madame Colonna Romano» dhe «Jeune femme au puits», me vlerë të përbashkët që arrin në rreth 9 milionë euro, u gjetën një muaj pas grabitjes së Muzeut Renoir në Cagnes-sur-Mer; veprat ishin huazuar nga Musée d'Orsay i Parisit.
Dy pikturat e Pierre-Auguste Renoir-it që u vodhën më 8 shtator nga Muzeu Renoir në Cagnes-sur-Mer, në Rivierën franceze, janë rikuperuar dhe gjashtë persona janë arrestuar si të dyshuar për grabitjen. Lajmin e njoftoi të premten kryebashkiaku Bryan Masson, siç raporton Reuters.
Hajdutët kishin hyrë në pronën e muzeut herët në mëngjesin e 8 shtatorit duke prerë një vrimë në gardhin e kopshtit dhe duke hyrë nga një dritare. Ata morën me vete «Madame Colonna Romano» (1910) dhe «Jeune femme au puits» («E reja te pusi», 1886), ndërsa dy pikturat e tjera që kishin rrëmbyer — «Portretin e zonjës Stephen Pichon» (1895) dhe «Coco Lisant» (portreti i djalit të vogël të piktorit, Claude) — i lëshuan në kopsht kur policia, e alarmuar nga sinjalet e sigurisë, mbërriti dhe u dha pas.
Sipas The Art Newspaper, vlera e përafërt e veprave të marra arrin në 9 milionë euro; të dyja pikturat e rikuperuara i përkasin Musée d’Orsay-t të Parisit dhe ishin huazuar për muzeun e Cagnes-sur-Mer që nga viti 1995. Arrestimet u kryen pas operacioneve të koordinuara të policisë në jug dhe në lindje të Francës, ndërsa gazeta Nice-Matin shkruan se mes gjashtë të arrestuarve besohet të jenë edhe dy hajdutët e dyshuar.
Kryebashkiaku Masson e quajti rikuperimin «burim gëzimi të madh dhe lehtësimi» për qytetin dhe falënderoi Zyrën Qendrore franceze kundër Trafikimit të Pasurisë Kulturore. Muzeu Renoir ndodhet në «Domaine des Collettes», rezidencën e fundit të piktorit impresionist, ku ai jetoi deri në vdekjen e tij në vitin 1919 dhe që u shndërrua në muze në vitin 1960.
Detajet e operacionit të rikuperimit nuk janë bërë publike për të mos dëmtuar hetimin, i cili vazhdon nën drejtimin e prokurorisë së Marsejës.
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