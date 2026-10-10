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Amerika

Trump premton në Syracuse: Do ta «drejtojë» Nju Jorkun me Blakeman — «Do të jem atje brenda 24 orëve»

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Presidenti Donald Trump u zotua të premten mbrëma në Syracuse se do të ndihmojë kandidatin republikan Bruce Blakeman të «drejtojë» shtetin e Nju Jorkut nëse votuesit e zgjedhin guvernator më 3 nëntor — duke premtuar çmime më të ulëta energjie, goditje të krimit dhe të emigracionit të paligjshëm.

Siç njofton New York Post, Trump u zotua para një turme të mbushur: “Do të jem atje brenda 24 orëve”, duke premtuar mbështetje të drejtpërdrejtë nga Shtëpia e Bardhë nëse Blakeman fiton garën për guvernator. “Njerëzit e Nju Jorkut duhet ta pastrojnë shtëpinë në Albany më 3 nëntor, duke nisur me Kathy Hochul”, tha ai.

Trump sulmoi guvernatoren demokrate Kathy Hochul dhe demokratët për kostot e larta të jetesës, krimin dhe korrupsionin, pastaj e ftoi Blakeman në skenë. “Duhet të krijojmë vende pune të mira, me përfitime të mira, për t’i mbajtur të rinjtë këtu”, tha Blakeman, duke premtuar ulje taksash dhe faturash energjie dhe siguri përmes goditjes së emigrantëve të paligjshëm që kryejnë krime.

Trump citoi statistika për mijëra “kriminelë emigrantë” që sipas tij janë arrestuar në shtet dhe lavdëroi “heronjtë e ICE” pas të shtënave të së enjtes në Bronx ndaj të dyshuarit Oscar Belgal, të cilin e përshkroi si një “burrë me dosje kriminale të gjatë sa një milje”. Sipas Fox News, Trump përmendi edhe kompleksin e planifikuar të Micron prej 100 miliardë dollarësh për gjysmëpërçues në Nju Jorkun qendror.

Sondazhet tregojnë garë të vështirë: Blakeman është 11 pikë pas Hochul në sondazhin e fundit Marist, por brenda një shifre në sondazhin e Universitetit Siena muajin e kaluar. Trump e shfrytëzoi mitingun për të mobilizuar bazën republikane: “Bëni sikur jam unë në fletëvotim”, u tha ai mbështetësve.

Mitingu u mbyll në orën 21:37 me kohën lindore me valle nën tingujt e “YMCA”, ndërsa në skenë u ngjit edhe ish-kampioni i boksit Mike Tyson, të cilin Trump e quajti mik dhe tha se “nuk dëshiron të luftojë” me të.

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