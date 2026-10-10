Teri Hatcher në provat e «The Devil Wears Prada»: fotot e para para debutimit si Miranda Priestly më 20 tetor
Muzikali i West End-it publikoi pamjet e para të aktores në rolin ikonik të kryeredaktores, ndërsa përgatitet për performancën e parë në Teatrin Dominion të Londrës
Teri Hatcher është zyrtarisht në provat e «The Devil Wears Prada» dhe fotot e para të saj si Miranda Priestly kanë dalë në dritë. Siç njofton West End Theatre, pamjet e reja tregojnë aktoren së bashku me trupën e muzikalit, ndërsa përgatitet për performancën e parë në Teatrin Dominion të Londrës më 20 tetor 2026.
Roli i kryeredaktores legjendare të revistës fiktive Runway — i bërë i famshëm nga Meryl Streep në filmin e vitit 2006 — do të jetë një nga sfidat më të mëdha në karrierën e Hatcher-it, e njohur për publikun ndërkombëtar nga seriali «Desperate Housewives» dhe «Lois & Clark».
Ajo do t’i bashkohet Matt Henry MBE-së në rolin e Nigel-it, Jenna Bonner-it si Andy Sachs dhe Taila Halford-it si Emily, në muzikalin me regji dhe koreografi nga Jerry Mitchell dhe tekstet nga Shaina Taub, i cili po luan me sukses në West End.
Biletat për «The Devil Wears Prada» në Dominion Theatre janë në shitje deri më 25 shtator 2027.
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