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Konflikti SHBA - Iran

CENTCOM hedh poshtë kërcënimin e komandantit detar të IRGC-së: Hormuzi kontrollohet nga SHBA-ja dhe partnerët

Komanda Qendrore amerikane reagoi pasi kundëradmirali Ali Azmaei pretendoi se Irani kontrollon Ngushticën e Hormuzit dhe se forcat e tij presin t'u afrohen anijet luftarake amerikane për t'i fundosur.

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Anije luftarake amerikane gjatë kalimit në Ngushticën e Hormuzit (foto arkiv, Marina e SHBA-së)

Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (CENTCOM) ka hedhur poshtë pretendimin e komandantit të marinës së Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) se Teherani kontrollon Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se ngushtica kontrollohet nga forcat amerikane së bashku me partnerët rajonalë, siç njofton Al Jazeera.

Reagimi erdhi pasi kundëradmirali Ali Azmaei, komandanti i marinës së IRGC-së, tha në televizionin shtetëror iranian se forcat e tij po presin që anijet luftarake amerikane t’i afrohen hyrjes së ngushticës në mënyrë që t’i fundosin, dhe pretendoi se një aeroplanmbajtëse amerikane ishte tërhequr rreth 700 kilometra larg ngushticës. Azmaei tha gjithashtu se IRGC-ja ushtron një kontroll “të zgjuar” mbi kalimin, duke lëshuar leje për anijet që përdorin ujërat iraniane.

Në një postim në rrjetin X, CENTCOM u përgjigj se komandanti i marinës së IRGC-së “nuk ka marinë” dhe se pretendimi për kontroll iranian nuk qëndron. Komanda amerikane shtoi se forcat e saj ndihmuan partnerët e Gjirit të lëviznin më shumë se 19 milionë fuçi naftë bruto përmes ngushticës vetëm të hënën, si provë se trafiku energjetik vazhdon.

Shkëmbimi i deklaratave vjen në një kohë kur, sipas raportimeve të ditëve të fundit, Irani ka ndryshuar taktikat e sulmeve ndaj anijeve që kalojnë përmes Hormuzit, ndërsa Uashingtoni mban në fuqi bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe thotë se nuk do të sulmojë sërish Iranin përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.

Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës përpara luftës kalonte rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm, mbetet pika më e ndjeshme e konfliktit SHBA–Iran, i cili nisi më 28 shkurt me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit.

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