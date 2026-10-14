Tre të vrarë në Jemen: bombardime në distriktin Shadaa dhe shpërthim mine në Hays
Një zëdhënës shëndetësor i lidhur me Huthi-t tha se bombardimet në distriktin Shadaa vranë një person dhe plagosën dy të tjerë, ndërsa shpërthimi i një mine tokësore në distriktin Hays vrau dy persona.
Tre persona janë vrarë në dy incidente të ndara në Jemen, siç njofton Al Jazeera, duke cituar një zëdhënës shëndetësor të lidhur me lëvizjen Huthi.
Sipas zëdhënësit, bombardimet në distriktin Shadaa, në guvernatoratin verior të Saada-s, vranë një person dhe plagosën dy të tjerë. Në incidentin e dytë, shpërthimi i një mine tokësore ose i një mjeti shpërthyes të pashpërthyer në distriktin Hays, në guvernatoratin e Hodeidah-s, vrau dy persona.
Incidentet ndodhin ndërsa luftimet në Jemen janë ashpërsuar sërish: koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka goditur ditët e fundit objektiva të Huthi-t në Sanaa, Hodeidah dhe Dhamar, ndërsa grupi ka vazhduar sulmet me raketa dhe dronë ndaj territorit saudit.
Në të njëjtën kohë, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se rezervat e grurit dhe të miellit në qytetin e rrethuar të Taizit mund të mbarojnë për më pak se tri javë, ndërsa rrethimi i Huthi-t po thellon mungesat e ushqimit dhe të karburantit për civilët.
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