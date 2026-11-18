A je shqiptar? Rocco Vata tregon presionin që i bënë në fushë lojtarët e Kosovës
Rocco Vata luajti pak minuta me Irlandën në ndeshjen e djeshme ndaj Kosovës, në Nations League. Mesfushori, djali i ish-kapitenit të Kombëtares shqiptare Rudi Vata, zgjodhi të luajë për këtë përfaqësuese dhe u aktivizua në minutat e fundit të ndeshjes me Kosovën, ku Irlanda fitoi 3-0.
Vata ka treguar pas ndeshjes për shtypin irlandez se kishte pasur një lloj presioni nga lojtarët e Kosovës, të cilët u përpoqën ta intimidonin, duke e sharë në gjuhën shqipe.
Për “Balls.ie” Vata u shpreh: “Kur isha në zonë dhe po përpiqesha të shpërqendroja portierin, ata thanë disa fjalë, që unë i kuptova. Po më shanin pak. Më thanë: ‘A je shqiptar?’ dhe më pas më shanë. Unë u thashë ‘Po, s’ka problem.’ Pas ndeshjes më kërkuan ndjesë, kjo ishte korrekte nga ata”.
Vata tregoi se gjyshja e tij ishte ajo që bënte më shumë tifo nga familjarët që e ndiqnin nga tribuna e stadiumit “Aviva”. “Kisha tetë veta lart në zonën e tribunës. Gjyshja ime është irlandezja më krenare që mund të gjesh. Pas ndeshjes e kërkova dhe e dëgjova duke bërtitur mes turmës. Ishte tejet e emocionuar, shumë e lumtur”.
Vata e ka humbur vendin e tij tek Watfordi, pasi sezoni i kaluar u shoqërua nga dëmtime të shumta. Po ai ka besimin e trajnerit të Irlandës.
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