Fëllanza Podrimja emërohet zëvendësministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar znj. Fëllanza Podrimja në pozitën e zëvendësministres në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës.
Kështu bëhet e ditur në njoftimin për media të Zyrës së Kryeministrit.
“Kryeministri Kurti e uroi znj. Podrimja për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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